Corruzione | Messina | Tribunale annulla sequestro soldi Polizzotto

FICARRA FURBETTI CARTELLINO SICILIA/ Messina indagati metà impiegati : addetta anti Corruzione assente 160 volte : Messina , assente ismo nel Comune di FICARRA , metà impiegati indagati : non andavano al lavoro da trent’anni. Grave caso di assente ismo in un comune della Regione SICILIA (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:15:00 GMT)

Corruzione : il gip di Messina revoca l'arresto di Polizzotto : Il gip di Messina ha revoca to gli arresti domiciliari imposti all'avvocato Stefano Polizzotto , indagato per Corruzione nell'ambito della vicenda Cas, il consorzio autostrade siciliane. Il giudice ha ...

Corruzione : gip Messina - da indagati radicato disprezzo per rispetto legge : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) – “Per ciò che concerne il reato di Corruzione, emerge non solo la particolare gravità della condotta posta in essere da tutti gli indagati, ma anche la loro dimestichezza rispetto alla realizzazione del disegno criminoso, tenuto conto dell’articolato sistema corruttivo sin qui esposto, da cui si ricavano una spregiudicatezza criminale non comune e un radicato disprezzo per il rispetto della ...