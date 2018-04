Corea Sud | Park condannata a 24 anni di carcere

Ex presidente Sud Corea colpevole di abuso di potere e coercizione : L'ex presidente della Repubblica sudCoreana Park Geun-hye è stata riconosciuta colpevole di abuso di potere e coercizione dalla Corte centrale distrettuale di Seul dove è alle battute finali il primo ...

CoreaSud : Park colpevole - 24 anni carcere : 9.37 L'ex presidente della Repubblica Sudcoreana,Park Geun-hye,è stata riconosciuta colpevole di abuso di potere e coercizione dalla Corte Centrale Distrettuale di Seul e condannata a 24 anni di carcere dopo lo scandalo di corruzione costatole prima l'impeachment,a marzo 2017,e subito dopo anche l'arresto. Park, 66 anni, prima donna alla carica istituzionale più alta del paese,doveva rispondere di 18 capi d'accusa, tra cui ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : Corea avanti 4-1 dopo i primi sei End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...

Corea del Sud - ricercatori boicottano il centro che studia robot-soldato : ... fra i principali nel campo dell'intelligenza artificiale, boicotteranno il Kaist , Korea Advanced Institute of Science and Technology, , uno dei principali centri di ricerca al mondo che ha sede in ...

Università sudCoreana sviluppa robot-killer - appello di 50 ricercatori di tutto il mondo : 'Fermatevi!' : 'Profonda preoccupazione' per la creazione del progetto lanciato da Kaist e Hanwha Systems, tra i più grandi produttori di armi nel Paese

Corea del Sud-Usa : si allontana la finalizzazione del nuovo accordo di libero scambio : ... perché rimuove un fattore di insicurezza nel contesto dell'economia globale", ha ribadito Moon ieri, nel corso di una riunione del gabinetto di governo. Nonostante le parole del presidente ...

C’è stato un concerto di artisti pop sudCoreani in Corea del Nord : Non succedeva da più di un decennio: c'era anche Kim Jong-un, che è stato applaudito e si è messo in posa per una foto di gruppo The post C’è stato un concerto di artisti pop sudCoreani in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Curling maschile - Mondiali 2018 : Norvegia e Corea del Sud a valanga - Russia e Olanda vincenti : A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per i Mondiali 2018 di Curling maschile. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la Norvegia. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alla Corea del Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno ...

Kim Jong-un e moglie a concerto star K-pop sudCoreano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...