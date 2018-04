Coppa Davis | Fognini | ' Era un punto da portare a casa'

Coppa Davis - Noah : 'Giornata davvero emozionante' : GENOVA - ' E' stata una prima giornata davvero emozionante '. Yannick Noah , capitano della Francia, ha commentato così l'1-1 con l'Italia al termine dei primi due singolari dei quarti di finale di ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 1-1. Fabio Fognini : “Un punto da portare a casa. Domani un doppio importante” : Fabio Fognini ha sconfitto Jeremy Chardy e ha permesso all’Italia di impattare 1-1 contro la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2018. Il ligure ha domato il transalpino sulla terra rossa di Genova e si è confermato grande trascinatore della nostra Nazionale. Queste le dichiarazioni che Fabio Fognini ha rilasciato a Supertennis al termine dell’incontro: “Era un punto da portare a casa e ce l’ho fatta. Problemi ...

Coppa Davis 2018 - GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure supera Chardy e regala l’1-1 all’Italia contro la Francia nella prima giornata : Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3. Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e ...

Questa volta, per i moschettieri azzurri, l'impresa è possibile, contro la Francia campione in carica ma un po' incerottata

Coppa Davis - Rammarico Seppi : 'Decisivo il game sul 2-1 nel quinto' : Genova - Lo sguardo sconsolato, Andreas Seppi ha commentato il k.o , 3-6 2-6 6-4 6-3 1-6, subito dal n.11 del mondo Lucas Pouille nel match di apertura della sfida di COPPA DAVIS tra Italia e Francia. ' Lui è scappato via dopo il break sul 2-1, nonostante fossi avanti 40-15. Da lì in poi ha preso più energia ...

Coppa Davis : Italia-Francia 0-1 : ANSA , GENOVA , 6 APR Nonostante una bella rimonta, da 0-2a 2-2, sfoggiando a tratti un grande tennis, Andreas Seppi non èriuscito nell'impresa di battere il numero 10 al mondo LucasPouille e la Francia conduce 1-0 nei quarti di finale di CoppaDavis. Nel campo Beppe Croce , terra rossa, dello stadio diValletta Cambiaso a Genova, Pouille si è imposto 6-3, 6-2, 4-6,3-6, ...