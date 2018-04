Coppa Davis 2018 | Italia-Francia Andreas Seppi | “Mi è scappato il game sul 2-1 nel

Tennis - Coppa Davis; Italia-Francia 0-1 : Seppi ko in cinque set con Pouille : GENOVA - Francia in vantaggio per 1-0 sull'Italia dopo il primo singolare della sfida valida per i quarti di coppa Davis in corso sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Lucas Pouille ha ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 0-1 : Andreas Seppi rimonta - ma cede al quinto set a Lucas Pouille : Il weekend di Coppa Davis inizia in salita per l’Italia. Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille in cinque set, 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, nel primo singolare della sfida del Valletta Cambiaso di Genova. I rimpianti per l’azzurro sono notevoli, oltre che per la sconfitta in sé, soprattutto perché l’altoatesino era stato capace di rimettere in piedi un match che lo ha visto sotto di due set e di un break. Seppi si è fatto ...

Coppa Davis - Seppi sconfitto da Pouille : Italia-Francia 0-1 : Nonostante una bella rimonta, da 0-2 a 2-2, sfoggiando a tratti un grande tennis, Andreas Seppi non è riuscito nell'impresa di battere il numero 10 al mondo Lucas Pouille e la Francia conduce 1-0 nei quarti di finale di Coppa Davis. Nel campo Beppe Croce , terra rossa, dello stadio di Valletta Cambiaso a Genova, Pouille si è imposto 6-3, 6-2, 4-6,

Coppa Davis : si inizia per davvero| : Questa volta, per i moschettieri azzurri, l’impresa è possibile, contro la Francia campione in carica ma un po’ incerottata. Si parte alle 11.30

Diretta / Coppa Davis 2018 Italia Francia - Seppi Pouille (0-1 : 3-6) streaming video e tv (tennis) : Diretta Coppa Davis 2018, Italia Francia: info streaming video e tv, orario delle partite. A Genova la nostra nazionale di tennis maschile cerca il pass per la semifinale contro i campioni

LIVE Italia-Francia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini sfida Chardy nel secondo singolare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare della sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. Si sfidano Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Sarà già un incontro chiave per gli azzurri, che schierano il miglior singolarista. Il giocatore ligure, infatti, ci ha abituato a grandi cose in Davis e anche contro la squadra campione in carica dovrà essere cosi. Fabio, che potrà sfruttare il tifo di ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : Seppi-Pouille 0-1 nel primo set

