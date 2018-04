Coppa Davis 2018 | Italia-Francia 0-1 | Andreas Seppi rimonta | ma cede al quinto set a

oasport

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il weekend diinizia in salita per l’è stato sconfitto da Lucas Pouille in cinque set, 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, nel primo singolare della sfida del Valletta Cambiaso di Genova. I rimpianti per l’azzurro sono notevoli, oltre che per la sconfitta in sé, soprattutto perché l’altoatesino era stato capace di rimettere in piedi un match che lo ha visto sotto di due set e di un break.si è fatto largo con cuore e grinta, ma non è riuscito poi a completare la scalata. Il primo punto va quindi alla: ora tocca a Fabio Fognini contro Jeremy Chardy. Un match dai due volti, deciso in avvio da due fondamentali: il servizio del francese e il dritto di. Pouille è stato perfetto alla battuta nella prima parte. Dopo aver ceduto il primo punto dell’incontro, Lucas ha inanellato un parziale di 15 punti a 0, perdendone solo due in ...