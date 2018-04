Contrordine | anche il cervello degli anziani produce nuovi neutroni

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018). Un team di ricercatori americani diretti dall’italiana Maura Boldrini, mostra per la prima volta che uomini e donnee sani possono generare nuove cellule cerebrali proprio come persone più giovani. E’ sempre stata una questione controversa che gli esseri umani adulti possono sviluppareneuroni: alcune ricerche hanno suggerito che iladulti fosse rigido e che dopo una certa età non si potessero formareneuroni. Ora lo studio pubblicato su ‘Cell Stem Cell’ contraddice quello che, per un certo periodo, è stato considerato un dato di fatto. Secondo Boldrini, associata di neurobiologia alla Columbia University, i risultati potrebbero suggerire che moltirimangono più ‘solidi’ cognitivamente ed emotivamente di quanto si creda. “Abbiamo scoperto che le persone anziane hanno la capacità di produrre ...