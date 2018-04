Contatto Ronaldo-Iuliano | l’ex difensore della Juve | “col senno di poi…”

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) “era troppo veloce, io ero fermo e mi sono trovato davanti a lui. Coldi poi sarebbe stato meglio fischiare il fallo per noi e respirare, per poi tornare a giocare. Questo tipo di partite si accendono con un minimo episodio”. Sono le parole dell’exntus Marcai microfoni di Rmc Sport sul famosocon. “C’è un pregiudizio nei confrontintus? C’è il pregiudizio dei più forti -aggiunge-. Giudicare quella squadra in questo modo sarebbe una pochezza, lantus di quegli anni era fortissima. In Italia giocavano i più forti al mondo e per me è stato un onore indossare la magliantus”. LEGGI ANCHE –>, Simoni risponde così alarbitro Ceccarini L'articolo, l’ex: “col ...