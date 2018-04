Consultazioni | Mentana | “Pd? Un po’ di purga dell’opposizione fa bene” Travaglio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Se fossi un bookmaker scommetterei sulla formazione di un governo, oggi”. Enrico, direttore del Tg La7, commenta così questo primo giro dia margine della presentazione di ‘E’ la stampa, bellezza!‘, almanacco di MicroMega. Il nodo della questione resta il comportamento del Partito Democratico. “Fa bene a stare all’opposizione”, dice il direttore di Repubblica Mario Calabresi. “Ma è una decisione che va presa in un confronto, non in incontro separati”. Il riferimento è alla mossa di Matteo Renzi, che ha riunito i suoi – senza il reggente del Pd Maurizio Martina – in un ufficio di una società della famiglia del renziano Marcucci. “Renzi diceva no ai caminetti: si vede che la famiglia Marcucci caminetti non ne ha”, chiosa il direttore del Fatto Quotidiano Marco. ...