Consultazioni | che succede ora

Consultazioni - Travaglio al Pd : “Non parlare col M5S è contro regole del proporzionale che il partito ha voluto con Rosatellum” : “Un Pd a trazione renziana non è per nulla disponibile a parlare col M5S. Un Pd a trazione diversa, ad esempio a trazione mattarelliana, franceschiniana o orlandiana, sarebbe forse più disponibile, se non altro a parlare, perché non è che parlando si fa un accordo”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel suo commento al primo giro di Consultazioni sul governo. E aggiunge: “Il Pd è il secondo ...

Che cosa sappiamo dopo il primo giro di Consultazioni : Nessun vincitore, ma nessun vinto dopo i primi sondaggi. Ma Mattarella ha indicato una strada: Più facile da percorrere per la Lega che per il Movimento 5 stelle.

Consultazioni - Mattarella : “Ora qualche giorno di pausa - settimana prossima un nuovo giro” : “Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo ed è indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento. Nelle Consultazioni in questi due giorni questa condizione non è emersa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine ...

Consultazioni - perché il veto di Di Maio su Berlusconi è giusto (e c’entra la Coca-cola) : di Fabio Grasso Come al solito c’è un dibattito fiume, sui media, riguardante il veto imposto da Luigi Di Maio su Silvio Berlusconi, come condizione irrinunciabile per la formazione del governo. Come al solito, esperti, giornalisti, politici, opinionisti, annegano in un fiume di parole, tendenzioso e di comodo. Nessuno è riuscito a spiegare perché il veto in questione possa essere considerato giusto o sbagliato. Questi sono i motivi per ...

Consultazioni : capire le logiche dopo il primo giorno : primo giorno di Consultazioni al Quirinale. Salvini e Di Maio sono al momento due leader claudicanti. Il primo, è il leader della Lega e non della coalizione, come egli stesso in malafede professa. Il secondo, ha già dovuto cedere la Presidenza della terza carica dello stato, al suo più pervicace nemico interno. Entrambi, sanno che non potranno mai ambire alla Presidenza del consiglio. Nessuno dei due, dall'alto del proprio ...

Consultazioni - Salvini : governo che duri 5 anni - coinvolgendo il M5S : "Faremo di tutto per dare all'Italia un governo che duri 5 anni, ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e numeri alla mano, se vogliamo che il governo duri, coinvolgendo il M5s. ...

Consultazioni - Giachetti : “Di Maio? Si rivolgerebbe anche al Fuan. E’ singolare che strizzi occhio a Pd” : “Di Maio ora ci strizza l’occhio? La cosa non mi inorgoglisce, anzi mi lascia stupito che lui si rivolga al Pd, alla Lega, a chiunque. Si rivolgerebbe anche al Fuan, se ci fosse. L’importante per Di Maio è avere un numero di parlamentari sufficienti a fare un governo in cui lui ovviamente sia lui il presidente del Consiglio col suo programma”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd, ...

Consultazioni - Berlusconi : "Disponibili solo ad un governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l'Italia dalla crisi" : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo.

Consultazioni - Forza Italia da Mattarella. Martina : "No ipotesi di governo che ci riguardano" : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo.

Consultazioni - s'inizia con il Pd da Mattarella. Martina : "No ipotesi di governo che ci riguardano" : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo.

Consultazioni - Meloni : “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini a patto che il centrodestra resti compatto” : “Abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini, crediamo che sia giusto che sia lui a tentare di trovare una maggioranza. Se non ci riuscisse spetterebbe a Salvini trovare una personalità diversa. Ma ora noi siamo leali a quanto abbiamo detto agli Italiani”. Lo ha detto al termine delle Consultazioni al Quirinale la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo Consultazioni, Meloni: “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini ...

Prima giornata di Consultazioni al Colle; Salvataggi delle banche pesano sui conti; Per Martin Luther King 39 tocchi di campana : L'impatto sui conti rischia di aggravare il giudizio dell'Europa sull'Italia percio' cresce l'attesa sugli obiettivi di bilancio che dovra' affrontare il prossimo Documento di economia e finanza. A ...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : I giovani leoni e un leader da pensionare Qualcuno dalle parti del Pd è convinto del contrario, e cioè che i due giovani leoni della politica italiana siano già d'accordo da settimane, e che al ...