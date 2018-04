Consultazioni | Carofiglio | “Pd deve accettare discussione con M5s | sarebbe segno di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Il Pd dovrebbe parlare col M5S elasul tema della formazione del governo. Questo non significa fare il governo coi 5 Stelle, anzi io scommetterei sull’ipotesi contraria”. Sono le parole di Gianrico, scrittore ed ex senatore del Pd, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Nella politica, come in molte altre cose della vita” – continua – “non vai da nessuna parte se ne fai un fatto personale, della serie ‘ci hai offeso e quindi non parliamo con te’. E questo mostra una non raggiunta maturità nell’affrontare situazioni difficili, come quella che ha attualmente il Pd. Io credo che non si rischi proprio un bel niente nell’andare a parlare col M5S”. E aggiunge: “Io non ho nessuna ostilità nei confronti di Renzi, il quale mi è anche personalmente simpatico, ma continua a commettere un errore che ha già fatto in precedenza: non prendersi un periodo ...