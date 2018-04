Consultazioni | allearsi non conviene a nessuno Ecco una possibile exit strategy

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) di Vittorio Esposito Nonostante l’opinione mainstream continui a spingere per un governo M5S-Lega, avallandolo continuamente come unica soluzione, in realtà non c’è nessuna probabilità che queste due forze si alleino tra loro. Il motivo è perché esiste un accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma non per il governo: è piuttosto una strategia di fuga, unapianificata per uscire insieme da questa blitzkrieg legislatura, per poi giocarsela alla pari la prossima volta. Il primo giro die le relative dichiarazioni dei leader confermano la mia interpretazione, apparentemente banale:non! Il M5S non appoggerà mai un governo che non sia integralmente proprio; è già costata cara l’elezione della berlusconiana Alberti Casellati come presidente del Senato. Ma questa è servita proprio come scelta strategica, di ...