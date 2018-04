Consip | sospensione Scafarto | Procura di Roma impugna decisione Riesame

Consip - sospensione Scafarto : il pm impugna la decisione del Riesame : La Procura di Roma ha depositato oggi in Cassazione l’impugnazione alla decisione con cui il Tribunale del Riesame il 27 marzo scorso ha annullato l’interdizione dal servizio per un anno per il maggiore del carabinieri, Gianpaolo Scafarto, indagato nell’inchiesta Consip. Nel provvedimento davanti alla Suprema Corte il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi ribadiscono che a loro dire la condotta dell’ufficiale dell’Arma, ...

Consip - Riesame annulla la sospensione del maggiore Gianpaolo Scafarto : Il tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare interdittiva dal servizio per l’ufficiale dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto, coinvolto nell’inchiesta Consip. Il militare era stato raggiunto dal provvedimento il 25 gennaio scorso su disposizione del gip che lo sospendeva dal servizio per il periodo un anno. Nei giorni scorsi i difensori del militare, Giovanni Annunziata e Attilio Soriano, avevano presentato istanza al tribunale ...