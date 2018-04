optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Concerti di Ultimo a Roma e Milano a novembre, nei palazzetti: biglietti in prevendita su TicketOne - Alessandra93_ : RT @OptiMagazine: Concerti di Ultimo a Roma e Milano a novembre, nei palazzetti: biglietti in prevendita su TicketOne - all_music_it : Concerti di Ultimo a Roma e Milano a novembre, nei palazzetti: biglietti in prevendita su… - OptiMagazine : Concerti di Ultimo a Roma e Milano a novembre, nei palazzetti: biglietti in prevendita su TicketOne… -

(Di venerdì 6 aprile 2018), in concerto al PalaLottomatica die al Mediolanum Forum di Assago (). Ad annunciare i nuoviai fan è lo stesso artista che attraverso un post sui social, comunica l'aggiunta di due eventi live neidello sport della penisola attesi per il prossimo mese die aterrà due: il 2sarà al PalaLottomatica die il 4sarà al Mediolanum Forum di Assago () per i primi due eventi della sua carriera neidello sport.Dopo il grande successo indelle tappe del tour già annunciate, sold out quasi tutte a mesi dal concerto, a grande richiestaapproda neie scrive: "Mi chiedevo sempre se un giorno ci sarei arrivato. Ci siamo arrivati insieme. Suonerò nei più importanti palasport d’Italia. Due super ...