Comune da record | 23 assenteisti su 40 | indagati metà dei dipendenti

(Di venerdì 6 aprile 2018) Chi più chi meno, soffrivano tutti di una spiccata 'allergia' all'ufficio. Rimediavano con tante pause caffé, momenti ricreativi di vario genere all'esterno, passeggiate in corso e in piazza, soste in ogni dove, persino puntate a casa propria per sbrigare faccende private. Certo: si guardavano bene dal timbrare il cartellino o la scheda magnetica perché non risultassero le molte ore di assenza dal lavoro e non ne risentisse la busta paga. Cifre dasono quelle che ora detiene ildi #Ficarra, piccolo paese sui monti Nebrodi in provincia di Messina. Su 40comunali, 23 erano #e per questo sono statiper truffa. A 16 impiegati, con loro somma sorpresa, in un blitz stamani i carabinieri del comando provinciale di Messina hanno notificato il provvedimento di sospensione dal servizio VIDEO emesso dal gip del tribunale di Patti. 'Sistema ...