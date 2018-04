Come stampare da smartphone

chimerarevo

(Di venerdì 6 aprile 2018)daè oramai molto semplice, sia per il continuo aumento delle soluzioni di stampa dotate di connessione Wi-Fi sia per l’evoluzione dei software mobile dedicati. In questo post vedremodaAndroid e da iPhone. In entrambi i casi sarà semplice, una volta configurata la stampante,i vostri documenti, foto o pagine web. Se stampate spesso, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento surisparmiare abbattendo il costo per pagina stampata.daAndroid? Grazie a Google Cloud Print la stampa da dispositivi Android è fortemente semplificata. Il servizio di Google si occupa di inviare tramite rete i vostri contenuti di rete alla stampante. Se la stampante è direttamente connessa ad Internet i contenuti vengono spediti automaticamente, se è invece sprovvista di connessione i documenti gli saranno ...