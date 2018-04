Come hanno letto i quotidiani il primo giorno di consultazioni al Quirinale

(Di venerdì 6 aprile 2018) È il momento della svolta? A leggere i titoli dei siti sì, a leggere gli articoli deinon tanto. Sergio Mattarella rimanda tutti, e fissa la data degli esami di riparazione per giovedì prossimo, e se qualcuno manda a intendere che i compiti già sono fatti, e la soluzione della crisi vicina, a guardar bene si capisce che di grande ottimismo si tratta. La legge erale impone mediazione, scrive il Corriere Il M5S? Ancora legato all’idea dei due forni. La Lega? Giura fedeltà ai grillini, ma non può non tenere conto degli antichi affetti, leggi Silvio Berlusconi. Il quale fa notare, tra una riga e l’altra, che i tempi sono cambiati, e che una legge proporzionale richiede ed impone la mediazione della politica. Nessuno può fare da solo, nessun partito è un’isola. Lo ha detto ieri lo stesso ...

Martin Luther King - in tanti lo hanno ricordato Come un eroe. Ma oggi lo criticherebbero tutti : Il 4 aprile ricorreva il 50° anniversario della morte di Martin Luther King. Non credo di avere le conoscenze giuste per ricordarlo nel modo che sarebbe appropriato per la sua figura morale e storica ma non volevo che tale ricorrenza passasse inosservata su questo blog. Sento il bisogno di lasciare un segno nel mio piccolo, di essere – come ci insegnò King – “la migliore saggina nella valle” che mi è possibile (sì, lo so ... : Il 4 aprile ricorreva il 50° anniversario della morte di. Non credo di avere le conoscenze giuste per ricordarlo nel modo che sarebbe appropriato per la sua figura morale e storica ma non volevo che tale ricorrenza passasse inosservata su questo blog. Sento il bisogno di lasciare un segno nel mio piccolo, di essere –ci insegnò– “la migliore saggina nella valle” che mi è possibile (sì, lo so ...

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - Come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ... : Una nuova voce “pesante” sull’deitorna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto daMarcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” diMarcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

“Ecco quanto hanno speso. Pazzesco!”. Belen e Cecilia stupiscono. Ospiti di Verissimo le belle argentine hanno sfoggiato look da urlo. Come al solito non sono passate inosservate : sui social tutti a fare i conti… : “Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria Belen Rodriguez” così è stata presentata Belen Rodriguez in studio a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 31 marzo. Ma la presentazione ha un che di particolare: a farla è l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino dall’Honduras dove è inviato per l’Isola dei famosi. La showgirl apprezza l’ex: “Mi ha presentato molto bene e si è ricordato anche il mio primo ... : “Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: MariaRodriguez” così è stata presentataRodriguez in studio anella puntata andata in onda sabato 31 marzo. Ma la presentazione ha un che di particolare: a farla è l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino dall’Honduras dove è inviato per l’Isola dei famosi. La showgirl apprezza l’ex: “Mi ha presentato molto bene e si è ricordato anche il mio primo ...

In Giappone hanno assunto un robot Come direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria : Dentons, il più grande studio legale al mondo, ha già stipulato un accordo con la start up francese. Cuore matto Da Amazon Go in poi, compresi i competitor asiatici , i supermercati stanno facendo a ... : Dentons, il più grande studio legale al mondo, ha già stipulato un accordo con la start up francese. Cuore matto Da Amazon Go in poi, compresi i competitor asiatici , i supermercati stanno facendo a ...

In Giappone hanno assunto un robot Come direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria : In Giappone il direttore creativo di un’agenzia pubblicitaria è un robot. Si chiama AI-CD ß e lavora per la McCann Japan. La macchina, guidata dall’Intelligenza Artificiale, è in grado di dare suggerimenti su quali campagne di advertising fare, grazie alla capacità di raccogliere e analizzare un enorme database di pubblicità tra cui trovare i migliori esempi da cui prendere spunto. Dalle indagini ai tribunali come un moderno oracolo, il robot ... : Inildi un’agenziaè un. Si chiama AI-CD ß e lavora per la McCann Japan. La macchina, guidata dall’Intelligenza Artificiale, è in grado di dare suggerimenti su quali campagne di advertising fare, grazie alla capacità di raccogliere e analizzare un enorme database di pubblicità tra cui trovare i migliori esempi da cui prendere spunto. Dalle indagini ai tribunaliun moderno oracolo, il...

“Come ha potuto!?”. Era suo figlio : aveva 7 anni. Una separazione difficile - la paura che le portassero via il suo bambino l’hanno devastata poi l’atrocità : “Nulla può giustificarla” : Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio bambino? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44 anni di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs il figlio di soli 7 anni è morto e ... : Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44 anni di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs ildi soli 7 anni è morto e ...