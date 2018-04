Come convertire ODS in file XLSX e XLS

chimerarevo

(Di venerdì 6 aprile 2018) ODS, è il formato per i fogli di calcolo di ODF. ADF è il gruppo di formati liberi per l’ufficio sviluppato dal consorzio di industrie del settore OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Tutti i formati ODF, e quindi anche ODS, sono basati su una versione di XML e sono uno standard ISO dal maggio del 2006. Calc, il programma per la gestione dei fogli di calcolo incluso in OpenOffice e LibreOffice, ha sempre avutoformato di salvataggio predefinito ODS.i fogli di calcolo ODS in XLS e(il formato predefinito di Office) è semplice, nei prossimi paragrafi tratteremo tutti i modi più rapidi. Attenzione, la conversione deifra i formati è molto migliorata negli ultimi anni, ma resta comunque problematica per le cartelle più grandi e complesse. Vi consigliamo, quindi, di aprire e controllare ilconvertito prima di ...