Come controllare quanti punti hai sulla patente

Facebook - ecco Come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook : Breve guida per modificare le proprie impostazioni sulle app che si usano con il Facebook Login, oppure eliminarne alcune The post Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook appeared first on Il Post.

Ecco Come controllare se il nostro smartphone supporta i seamless update : Purtroppo anche i nuovi top di gamma targati Samsung, S9 e S9 Plus, non supportano i seamless update. Lo scopo di integrare i seamless update è quello di ridurre notevolmente problematiche che potrebbero sorgere durante l’installazione, di velocizzare i tempi dell’aggiornamento ma soprattutto di concludere la procedura nella maniera meno invasiva possibile per l’utente finale. I seamless update introducono due ...

Android P Volume Slider permette di controllare i volumi dello smartphone Come Android P : Android P Volume Slider è un'applicazione che permette all'utente di controllare i volumi del dispositivo mobile in modo simile a quanto visto nella prima developer preview di Android P. L'app visualizza un controllo fluttuante in sovrapposizione all'app o al gioco in esecuzione che consente la regolazione dei volumi senza dover uscire dall'applicazione in uso. L'articolo Android P Volume Slider permette di controllare i volumi dello smartphone ...

Come controllare Android dal PC : Non è difficile pensare alle volte in cui potrebbe tornar utile poter controllare il proprio telefono con il computer. Che sia vicino o dall’altra parte del mondo, potreste aver bisogno di controllare molta posta, scrivere tanto, o semplicemente, voler guardare qualsiasi cosa su uno schermo più grande. Fortunatamente, accedere al telefono Android su un computer (e viceversa) è facile. TeamViewer: download e guida praticaScopriamo insieme ...

Come controllare Android dal computer : Non è una novità che i nostri smartphone siano ormai in grado di svolgere compiti sempre più complessi. Una delle funzionalità più utili e sfruttate soprattutto in ambito lavorativo è il controllo remoto del PC proprio dal palmo della nostra mano. Come controllare il PC da AndroidIn questa guida su Come utilizzare il PC da Android vi consigliamo le migliori app per controllare ogni aspetto del vostro PC da remoto tramite app Android!Androidapp ...

Bollo auto : Come controllare scadenze e pagamenti : Il Bollo auto è una delle imposte che più di ogni altra viene mal digerita dagli automobilisti . Di fatto il mancato pagamento di questa imposta può comportare sanzioni pesanti e quindi bisogna porre ...

M5s - Calenda : “Rimborsi? Sappiamo solo la cifra totale. Ma se non sanno controllare - Come possono gestire il Paese?” : Entrando nella sede della Cgil per la presentazione del libro, “Conversando con Susanna Camusso. Sindacato e politica dopo la crisi”, di Massimo Masciniil, il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha commentato con i cronisti la vicenda “rimborsopoli” del Movimento 5 stelle: “Noi abbiamo solo una rendicontazione da parte del MEF dei fondi che affluiscono che abbiamo reso disponibile. Ovviamente non ...

