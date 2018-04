Colpo alla ' ndrangheta | catturato il super boss latitante Giuseppe Pelle

Duro Colpo alla ‘ndrangheta di San Luca : catturato Giuseppe Pelle : Giuseppe Pelle era nascosto in un’abitazione isolata in una zona impervia alle porte di Condofuri. Al blitz per la cattura del potente

La palla va in buca al primo Colpo e il golfista si lascia andare all’entusiasmo. Ma il finale è doloroso : Il giocatore americano di golf Tony Finau sta partecipando al “Par 3 Contest”, evento annuale che precede il“Master Tournament”, in cui si sfidano i migliori golfisti al mondo. Il numero 34 del ranking mondiale va in buca con un colpo solo ed esplode di gioia saltando sull’erba. Preso dai festeggiamenti Finau mette male un piede e si sloga la caviglia sinistra. Dalle immagini sembrerebbe la fine della competizione, ma a sorpresa il campione si ...

Brescia : Balsamo si è sparato un Colpo alla testa - aveva con sé una pistola e un fucile : Milano, 4 apr. (AdnKronos) – Cosimo Balsamo, il killer in fuga da questa mattina nel Bresciano, è morto sparandosi un colpo in testa, da solo nella sua auto, ad Azzano Mella. Non c’è stata nessuna sparatoria poco prima: i carabinieri, spiegano dal Comando provinciale, lo hanno rintracciato dopo le telefonate arrivate alla centrale da parte di alcuni testimoni che avevano sentito distintamente, nei pressi del supermarket, lo sparo. ...

Pasqua - Papa Francesco alla piazza blindata : “Dio sorprende - per dirla coi giovani fa un Colpo basso” : Pasqua, Papa Francesco alla piazza blindata: “Dio sorprende, per dirla coi giovani fa un colpo basso” San Pietro gremita (e blindata) per la Messa celebrata da Bergoglio che ricorda il miracolo della risurrezione e della “fretta” della buona novella: “Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove”. Continua a leggere

Fermati i complici del Colpo alla gioielleria Biscontin : Nella notte, la Polizia di Pordenone ha individuato i responsabili del colpo alla gioielleria Bisocontin , messo a segno giovedì 29 marzo . Si tratta di un 18enne pordenonese , fermato per furto ...

“Grazie Fabri”. Il regalo di Rita Dalla Chiesa : spunta un vecchio video che commuove l’Italia intera. Quelle parole di Frizzi - poi… Un Colpo al cuore : Morto Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa, che è stata la sua prima moglie, non è riuscita nemmeno a trovare le parole per ricordarlo. O meglio: il dolore era talmente forte che, dopo essere andata all’ospedale Sant’Andrea dove il conduttore è morto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, solo molte ore dopo, nel cuore della notte, ha lasciato un pensiero sui social: “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, ...

Italiano ucciso in Messico : un Colpo alla testa - sul corpo un cartello : "Sono un ladro" : Un intermediario finanziario, Alberto Villani, 37 anni, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di...

“Scusate - vado a casa”. Bella e sorridente - sparisce di Colpo nel nulla - senza spiegare. Poi una scoperta orribile - che ha fatto venire a galla i segreti dietro l’esistenza - apparentemente perfetta - di questa 39enne : Una vita felice, un lavoro che le piaceva e che affrontava sempre con passione e dedizione, il sorriso sempre stampato sulle labbra e una vitalità contagiosa che l’aveva resa apprezzatissima dai suoi clienti. Regan Collinson, 39 anni, era sembrata ad amici e parenti una ragazza solare e spensierata. Ma il destino si era accanito contro di lei in maniera feroce negli ultimi mesi e alla fine lei, che lavorava in un salone di bellezza, ...

Terrorismo - nuovo Colpo alla rete dei contatti italiani di Anis Amri : 5 mandati d'arresto : ROMA - La rete dei contatti italiani di Anis Amri , il terrorista di Berlino, finisce di nuovo sotto inchiesta. Questa mattina la polizia, su ordine del Gip di Roma Costantino De Robbio, ha notificato ...

Terrorismo - nuovo Colpo alla rete dei contatti italiani di Anis Amri : 5 mandati d'arresto : Le indagini partite dai tabulati del cellulare dell'attentatore di Berlino poi ucciso a Sesto San Giovanni. Nel mirino stranieri residenti a Napoli e nel...

“Devi sparire!”. Panico a C’è posta per te. Giuseppe è disperato vuole tornare dalla fidanzata e dal loro bambino - ma il suocero è contrario : “L’hai abbandonata” e la busta si chiude. Poi il clamoroso Colpo di scena : La storia di Giuseppe e Maria Luana ha appassionato il pubblico di C’è posta per te. Il loro è stato un amore grandissimo, ma quasi come in un’opera scespiriana, è arrivata la fine che ha distrutto l’uomo. Per cercare di recuperare la situazione Giuseppe si è rivolto a Maria De Filippi, per dire alla sua ex che la ama e vuole stare con lei e con il loro bambino, nato da due mesi. La coppia fino a 11 giorni fa viveva con la famiglia di ...

Puglia - lascia anche Michele Mazzarano Altro duro Colpo alla giunta di Emiliano : Giannini, Caracciolo e ora Mazzarano: salgono a tre gli assessori dimissionari in seguito a scandali giudiziari o giornalistici. L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia lascia il suo incarico, dopo essere stato travolto da un’inchiesta di “Striscia la Notizia”. Un audio compromettente lo mette con le spalle al muro: ora dovrà difendersi dall’accusa di voto di scambio Segui su affaritaliani.it

Un altro Colpo alla libertà di stampa in Turchia : La società Dogan ha accettato di vendere a un gruppo editoriale vicino al governo due dei suoi media più indipendenti: il quotidiano Hurriyet e l'emittente CNN Turk The post Un altro colpo alla libertà di stampa in Turchia appeared first on Il Post.