COLONY - Un nuovo promo per la stagione 3 | all' insegna dell' azione!

(Di venerdì 6 aprile 2018) La macchinazionale per la terzadicontinua a muoversi e tira fuori une interessanteche ci mostra a chiare lettere come l'azione e il pericolo saranno costanti per i nostri eroi nei nuovi episodi. Continuate la lettura per vedere il video!ARTICOLI CORRELATI:- Josh e Sarah parlano brevementea nuovamembro del cast! "Escape is just the beginning". È questa la frase che accompagna il, aperto dal discorso di un uomo a un gruppo di persone, fra cui vediamo Will, Katie e Snyder. L'uomo, interpretato da Graham McTavish, afferma che presto sferreranno un colpo devastante al loro nemico, parole che lasciano perplessi i coniugi Bowman. La situazione sembra decisamente più grave del previsto, dato che Katie sente che sta per accadere qualcosa di brutto e Snyder aggiunge che la guerra che i RAP stanno combattendo è peggiore di ...