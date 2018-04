Colin Farrell in rehab preventiva per non ricadere nell’alcol

Colin Farrell in rehab : Ancora rehab per Colin Farrell. Secondo quanto riportato dal DailyMail, l'attore irlandese, a breve in sala grazie al sequel di Animali Fantastici e dove Trovarli, si sarebbe fatto ricoverare di sua spontanea volontà presso il Meadows di Wickenburg, centro contro le dipendenze che in passato ha ospitato star del calibro di Selena Gomez, Tiger Woods e Kevin Spacey.Per Farrell l'incubo da abbattere si chiama alcool. Sobrio dal 2005, il ...