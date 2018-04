Clima | laghi più caldi e più piante montane | il Cnr tira il bilancio degli ultimi 25 anni

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il riscaldamento globale inizia e mostrare i suoi effetti sugli ecosistemi di montagna,e mare anche del nostro Paese. Neglidue decenni infatti, “la copertura vegetale” delle Alpi eAppennini “è aumentata così come si è allungata la durata della stagione vegetativa e la presenza di specie ‘termofile‘”, specie cioè legate a climi più miti, dimostrando che gli ecosistemi d’alta quota “sono delle vere e proprie ‘sentinelle’ del” che cambia. Ma non solo. Dagli’70 ad oggi “la temperatura delle acque superficiali stimata neisubalpini” è aumentata di “0.2 °C ogni 10”, provocando “importanti effetti sugli organismi” che vivono in queste acque, dove si sono anche ridotti “sia i nutrienti disponibili” che “la clorofilla”, ...