Clima | fotografare i ghiacciai | così si misurano i cambiamenti climatici

(Di venerdì 6 aprile 2018) Dopo Karakorum, Caucaso, Alaska e Ande, la quinta spedizione del progetto fotografico-scientifico “On the trail of the glaciers” è in partenza per l’Himalaya. Obiettivo: documentare, sia con i confronti fotografici sia con il telerilevamento, l’imponente cambiamento deinegli ultimi 100 anni. Everest, Kangchenjunga e Cho Oyu (rispettivamente, la prima la terza e la sesta montagna più alta del pianeta) sono le mete del progetto in partenza il 20 aprile. A quasi 10 anni dalla prima spedizione, partita nel 2009, il progetto, che attraverso la tecnica del ”repeat photography’‘ (confronto fotografico tra immagini storiche e moderne ottenute dallo stesso punto di ripresa) ha misurato lo stato dei più importantidel mondo per monitorare l’effetto deitici, sta per raggiungere la catena dell’Himalaya ...