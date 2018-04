CLAUDIA GALANTI “Così ho scoperto la morte della figlia” | su Arnaud Mimran in carcere

“Dopo la morte di Indila”. CLAUDIA GALANTI - la ‘sofferta’ decisione. A quattro anni dalla scomparsa della figlia - la modella cambia vita e - per la prima volta - racconta quel terribile momento : ”Ho risposto al telefono e…” : “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. Sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia”. Claudia Galanti parla a cuore aperto sul Corriere della sera. racconta del momento in cui ha scoperto al telefono che Indila, la figlia di nove mesi, era morta e come, da quel momento in poi, la sua vita sia precipitata. ...

CLAUDIA GALANTI : ‘Con Arnaud proveremo a rimettere insieme la famiglia’ : “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. Sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia. Ma ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia”: chi parla è la modella paraguaiana Claudia Galanti che ha raccontato in un’intervista al Corriere della sera come ha deciso di riprendere in ...

CLAUDIA Galanti/ “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto” : Claudia Galanti, una vita da favola e lutti. “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto”, ha raccontato la showgirl paraguaiana(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:00:00 GMT)

CLAUDIA GALANTI : "Mi hanno detto che mia figlia era morta per telefono" : La vita di Claudia Galanti non è stata tutta rosa e fiori, ma tra i tanti dolori che ha dovuto affrontare, quello della morte di sua figlia Indila l'ha particolarmente segnata. Intervistata dal ...

CLAUDIA GALANTI : "In 6 mesi la mia vita è andata in fumo. Dopo la morte di mia figlia - ho distrutto tutto e sono scappata da Parigi" : "In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia. Ma ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia". Claudia Galanti parla a cuore aperto sul Corriere della sera. Racconta del momento in cui ha scoperto al telefono che Indila, la figlia di nove ...

La nuova vita di CLAUDIA GALANTI : «Sono pronta a ricominciare» : Claudia Galanti, 36 anni, ha lasciato il Paraguay che aveva appena 18 anni e una famiglia da mantenere. Il primo lavoro? Operaia in un’azienda che smontava cellulari con l’obiettivo di mandare i soldi a casa. Dopo la scomparsa della madre, il padre era depresso e non lavorava più, e c’erano due fratelli gemelli a cui badare. In Italia è arrivata nei suoi 20, dopo aver sposato un imprenditore italiano che lavorava in America e ...

CLAUDIA GALANTI ricorda la figlia Indila : "Non mi arrenderò mai all'idea che tu sia andata via per sempre" : Con un lungo post pubblicato su Instagram, Claudia Galanti ha ricordato la figlia Indila, deceduta a soli 9 mesi di vita a causa di un batterio sanguigno nel 2014. La figlia che la modella paraguaiana ha avuto dall'imprenditore francese Arnaud Mimran, oggi, 21 marzo 2018, avrebbe compiuto quattro anni.Sul proprio profilo ufficiale Instagram, la modella ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha pubblicato una foto ritraente la figlia ...

CLAUDIA GALANTI ricorda Indila - la figlia scomparsa : ‘Sei la mia unica ragione di vita’ : Il primo giorno di primavera per Claudia Galanti non è sinonimo di rinascita, ma occasione per riaprire una ferita profonda che in realtà non cicatrizza mai. Il 21 marzo del 2014 è nata la terza figlia Indila Carolina, vissuta soltanto 9 mesi a causa di un’infezione batterica che l’ha portata via dalle braccia della madre. Per questo, nel giorno in cui la piccola avrebbe compiuto 4 anni, la showgirl le dedica un lungo e commovente ...

CLAUDIA GALANTI ricorda la figlia morta a 9 mesi : le parole di Belen Rodriguez : Claudia Galanti: il ricordo toccante per la figlia scomparsa a soli 9 mesi: arrivano anche le parole di Belen Rodriguez 21 marzo 2014: nasceva Indila Carolina la figlia di Claudia Galanti (36 anni) prematuramente scomparsa a causa di un’infezione batterica soltanto 9 mesi dopo il parto (3 dicembre 2014). Oggi la showgirl paraguayana, che da allora convive con […] L'articolo Claudia Galanti ricorda la figlia morta a 9 mesi: le parole ...

CLAUDIA GALANTI - la figlia morta a 9 mesi 4 anni fa. La dolorosa lettera a Indila : "Sei la mia unica ragione di vita" : Avrebbe compiuto oggi 4 anni la piccola Indila, terza figlia di Claudia Galanti e Arnaud Mimran, morta a soli nove mesi a causa di un'infezione batterica. La modella ha condiviso sui social...

CLAUDIA GALANTI - la figlia morta 4 anni fa : "Buon compleanno - non posso abbracciarti ma posso parlarti..." : Avrebbe compiuto oggi 4 anni la piccola Indila, terza figlia di Claudia Galanti e Arnaud Mimran, morta a soli nove mesi a causa di un'infezione batterica. La modella ha condiviso sui social...

La lettera di CLAUDIA GALANTI : «Indila - un giorno sorrideremo insieme ancora» : Claudia Galanti, 36 anni, nel dicembre 2014 ha provato il dolore più grande che possa toccare a un genitore: sopravvivere a un figlio. Da allora con quel dolore, convive. Indila Carolina, tragicamente scomparsa a soli nove mesi nel dicembre 2014, a causa di un’infezione batterica, il 21 marzo 2018 avrebbe compiuto 4 anni. La showgirl paraguaiana, mamma di altri due bambini (Liam, 8 anni, e Tam Harlow, 7, avuti dall’ex ...

CLAUDIA GALANTI lascia l'Italia / L'addio in silenzio : un grande sogno da realizzare per la showgirl : Claudia Galanti lascia l'Italia, L'addio senza farlo sapere e i dubbi dei fan. Intanto si parla anche del ritorno di fiamma con Arnaud Mimran padre dei suoi figli ed ex compagno.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:40:00 GMT)

CLAUDIA GALANTI LASCIA L'ITALIA / L'addio senza farlo sapere a nessuno e i dubbi dei fan : CLAUDIA GALANTI LASCIA L'ITALIA, L'addio senza farlo sapere e i dubbi dei fan. Intanto si parla anche del ritorno di fiamma con Arnaud Mimran padre dei suoi figli ed ex compagno.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:04:00 GMT)