Citroën C1 - Lieve restyling e serie speciale Urban Ride

quattroruote

(Di venerdì 6 aprile 2018) Tempo di aggiornamenti per laC1: lattuale versione della citycar francese, in commercio dal 2014, introduce unadi novità estetiche e di contenuti, per rimanere al passo con i tempi e continuare a soddisfare le esigenze della clientela. In contemporanea, debutta linedita, caratterizzata da dettagli sportiveggianti e orientata principalmente a un pubblico maschile. Aggiornamenti mirati. Venduta in oltre un milione di esemplari in tutto il mondo dal 2006, di cui oltre 160 mila in Italia, la leggera rivisitazione della C1 porta in dote i nuovi loghi del marchio: il portellone posteriore, infatti, presenta gli chevron e il monogrammaintrodotti di recente. La gamma dei colori disponibili per la carrozzeria si arricchisce di due tonalità, Nude e Calvi blue, entrambe offerte anche nella variante bi-color con ...