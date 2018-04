Cinema in Atto | quarta puntata

Terence Hill/ Al Cinema con 'Il mio nome è Thomas' : "Non volevo fare l'attore - ma a 79 anni ancora sul set" : Terence Hill, in una lunga intervista al Corriere, svela: "Non volevo fare l'attore ma lo sportivo". A 79 anni è di nuovo sul set col film "Il mio nome è Thomas"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:25:00 GMT)

“In fin di vita - ha tentato il suicidio”. Cinema sotto choc. L’attore - idolo di milioni di giovani - è ora in ospedale - la sua vita è appesa a un filo : Sarebbe in condizioni disperate, ricoverato nel reparto rianimazione a metà tra la vita e la morte, L’attore americano icona di divertimento e sorriso. L’uomo, 41 anni, avrebbe tentato il suicidio nella tarda serata di lunedì. La notizia è trapela solo ora, a riportarla è il sito Tmz, che da sempre segue da vicino la vita delle stelle di Hollywood. Verne Troyer, conosciuto al grande pubblico grazie al ruolo di Mini Me, il clone del dottor ...

The Happy Pince - al Cinema il ritratto inedito di Oscar Wilde : Indietro 2 aprile 2018 2018-03-30T13:28:41+00:00 ROMA – Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde trascorre gli ultimi giorni della sua vita e come in un vivido sogno i ricordi del suo passato riaffiorano, trasportandolo in altre epoche e in altri luoghi. THE Happy PRINCE ci regala un ritratto inedito del lato più […]

Arriva al Cinema il fenomeno Succede - teen movie tratto dal best-seller di Sofia Viscardi - Best Movie : Ho scoperto il mondo del cinema cui non mi ero mai approcciato per sbaglio, nemmeno da lontano. Ho scoperto una magia che mi è piaciuta e mi sono trovata dentro un set dal clima particolarmente ...

Andrew Lloyd Webber - quando il re dei musical ha fatto cantare il Cinema : Autore di alcuni fra i più celebri show teatrali al mondo, insieme al suo storico collaboratore Tim Rice , Andrew Lloyd Webber ha compiuto 70 anni e per l'occasione riscopriamo quali fra i suoi ...

La società di produzione Cinematografica fondata da Harvey Weinstein ha fatto richiesta di fallimento : Weinstein Company, la nota società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinstein, ha formalmente fatto richiesta di fallimento, dopo aver cercato per mesi invano un investitore o un acquirente. In un comunicato, la società ha fatto sapere di aver trovato The post La società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinstein ha fatto richiesta di fallimento appeared first on Il Post.

Gomorra - perché gli attori vengono arrestati?/ Franco Maresco : “Cinema e mafia vivono in simbiosi” : Gomorra, perché gli attori vengono arrestati? Il regista palermitano Franco Maresco conferma la presenza di una simbiosi sempre esistita tra cinema e mafia.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:37:00 GMT)

“Si è impiccato in un garage”. Terribile lutto nel mondo del Cinema. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata anche per via delle voci che giravano nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...

ECCE BOMBO/ Il ritratto nell'esordio di Nanni Moretti nel Cinema professionale : Ricorre oggi il quarantesimo anniversario dell’esordio nel cinema professionale di Nanni Moretti avvenuto con il film ECCE BOMBO. Ce ne parla MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Non solo petrolio, l’Arabia Saudita diversifica le attività e punta forte sul… riso, dei ComicastriVINCITORI OSCAR 2018/ La forma dell'acqua e gli altri premi nell'annata delle donne, di E. Rauco

Luca Argentero : età - peso - altezza e la ‘nuova’ fidanzata Cristina Marino. Dal Grande Fratello al grande Cinema. La vita privata - il matrimonio con Myriam Catania e la carriera del sexy attore : “La cosa che più mi piace fare nella vita è recitare. Tutto il resto è un’inclinazione naturale delle mie passioni”. A parlare è Luca Argentero, ex concorrente del grande Fratello che fin da subito ha lasciato il mondo dei reality show per dedicarsi anima e corpo alla recitazione. Dopo aver raggiunto la notorietà nel 2003 con il programma di Canale 5, l’attore, nato a Torino il 12 aprile 1978, ha girato 24 film e ...

Oscar 2018. Gli attori e registi al centro del big match del Cinema : A differenza dell’anno scorso, tra i candidati a Miglior Regia degli Oscar 2018 spicca Greta Gerwig, al debutto dietro la cinepresa, ma il resto della cinquina di categoria è tutta al maschile, tra titani di Hollywood e un altro attore prestato alla regia. La sfida è ancora più interessante nelle categorie Miglior Attore e Miglior Attore non protagonista, poiché i big si scontrano con star emergenti o attori alla seconda svolta. Alla ...

In Francia l'appello degli attori : "Quote rosa anche al Cinema" : Quote rosa per la parità dietro la macchina da presa. Così un centinaio di professionisti del cinema, tra cui Juliette Binoche , chiedono, attraverso il quotidiano francese Le Monde , più fondi per le ...

“Mio padre è morto”. Lutto nel mondo del Cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

