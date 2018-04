' Ciclabili e mobilità sostenibile a Cesena' | se ne parla in un incontro

'Bandiera Gialla' Comuni Ciclabili Fiab premia mobilità sostenibile in paese ai piedi della Maiella : Chieti - Limitazione della velocità a 30 km orari all'interno del paese, parcheggi dedicati ai ciclisti, due Bike Charging Stations con una decina di bici e mountain bike a pedalata assistita, incentivi alle attività locali per investire nell'accoglienza dei cicloturisti: sono le iniziative per cui il Comune di Rapino riceverà la Bandiera Gialla dei Comuni Ciclabili della Federazione italiana amici della bicicletta ...