' Chiederemo la cessione' | fulmine a ciel sereno | lascia per sempre il Napoli?

(Di venerdì 6 aprile 2018) In attesa del ritorno del campionato italiano di calcio che metterà ildi fronte al Chievo Verona al San Paolo, dalle parti di Castel Volturno si continua a pensare anche al futuro e a come rinforzare la squadra una volta che la stagione sarà terminata. A prescindere dalla vittoria o meno dello scudetto, infatti, i partenopei sembrano intenzionati a costruire ancora una squadra super competitiva. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli èa lavoro per mettere a segno colpi importanti e di grandissimo spessore, ma bisogna stare attenti anche alle uscite, perché a partire da giugno ci potrebbe essere una mini rivoluzione in casa: ci sarà lain estate? Le ultime dichiarazioni dell'agente sportivo Mario Giuffredi, infatti, suonano come un campanello d'allarme per ildi Aurelio De Laurentiis. Il procuratore di Mario Rui, Luigi Sepe ed Elseid Hysaj ...