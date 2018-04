Chelsea | Conte smentisce Vialli | ' Non è vero che voglio andare via'

JUVENTUS - ALLEGRI AL Chelsea?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Panchina Chelsea - anche Jardim per il dopo-Conte : la situazione : Panchina Chelsea – Stagione deludente in casa Chelsea, al termine del campionato addio già scritto con il tecnico Antonio Conte, due i motivi: i risultati ed il rapporto ormai compromesso con la dirigenza. Nel frattempo continua dunque il toto-allenatore, per la sua successione spunta il nome di Leonardo Jardim, 43enne tecnico del Monaco, ottimi risultati raggiunti come la conquista della Ligue 1 e la semifinale di Champions League. Il ...

Chelsea : Sun - c'è Allegri dopo Conte : ANSA, - LONDRA, 3 APR - E' Massimiliano Allegri il candidato più probabile per la panchina del Chelsea quando verrà risolto il contratto con Antonio Conte. dopo l'ultima sconfitta di Premier contro il ...

Dall’Inghilterra - il Chelsea ha scelto Allegri : addio a Conte a fine stagione : IL Chelsea HA scelto Allegri- Come riportato sulle pagine di “The Sun“, il Chelsea sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico bianconero potrebbe sostituire Antonio Conte sulla panchina dei londinesi. Come si legge sul quotidiano inglese, il Chelsea sarebbe pronto a ricoprire d’oro l’attuale tecnico bianconero, il quale, però, avrebbe […] L'articolo ...

Conte - Chelsea ha perso grande occasione : ANSA, - ROMA, 1 APR - "Oggi di sicuro abbiamo perso una grande occasione per ridurre le distanze dal Tottenham ma si sono ancora sette partite e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Comunque ...

Chelsea in grande difficoltà : Conte parla del futuro : Pesante sconfitta per il Chelsea davanti al pubblico amico contro il Tottenham, qualificazione in Champions League sempre più lontana. Ecco le parole di Conte al termine del match: “Se serve un miracolo? Sicuramente otto punti a sette giornate dalla fine sono tanti, vedendo anche le squadre che ci precedono – ha ammesso il manager italiano a Sky Sport -. Non è semplice, noi sapevamo che sarebbe stato difficile e ne abbiamo avuto la ...

Premier - Chelsea-Tottenham 1-3 Eriksen e Alli stendono Conte : LONDRA - Notte fonda per il Chelsea e per Antonio Conte. La Pasqua è amara per il tecnico italiano che vede allontanarsi in maniera forse definitiva un pass per la prossima Champions League. La caduta ...

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3 : la Champions ora è un miraggio per Conte : Il Tottenham fa suo quello che era considerato lo spareggio Champions col Chelsea, andando a vincere 3-1 a Stamford Bridge in un incontro della 32/a giornata di Premier League. Una vittoria a suo modo ...

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3. Eriksen e Alli stendono Conte : Questa volta Kane non era in campo dall'inizio, ma la differenza a Stamford Bridge non si è fatta sentire poi più di tanto. Il Tottenham stende in rimonta il Chelsea di Conte per 3-1 e tiene il passo ...

Chelsea-Tottenham 1-3 - sempre più lontano l’obiettivo Champions per Conte : l’Arsenal non sbaglia : Chelsea-Tottenham 1-3, continua il programma della giornata di Premier League, grande spettacolo e colpi di scena. Nel primo match di oggi tutto facile per l’Arsenal contro lo Stoke City, netto 3-0 firmato da una doppietta di Aubameyang ed un gol di Lacazette su calcio di rigore. Colpo grosso del Tottenham che vince sul campo del Chelsea, sempre più lontana la qualificazione in Champions League per la squadra di Conte. Blues in vantaggio ...