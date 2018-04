Che cos' è la ' politica dei due forni' e che c' entra la Democrazia Cristiana

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole per ricostruire la Juve : Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea: Max detta le sue regole per ricostruire la Juve Il Real Madrid (al netto di una partita di ritorno ancora da giocare al Bernabeu e di un’impresa quasi impossibile) ha fatto da spartiacque. La Juve, è vero, viaggia verso il settimo scudetto consecutivo (Napoli permettendo, ovviamente), ed è […]

“Mi è venuto il cancro”. Lo ha usato per 30 anni - senza sapere. Ogni giorno si lava con il suo bagnoschiuma preferito - ma non poteva immaginare a cosa stava andando incontro. Il noto brand è alle strette e quello Che venendo fuori è gravissimo : Negli Stati Uniti il caso è letteralmente esploso e il fatto che tutto ciò accada dall’altra parte dell’oceano non deve farci pensare che la cosa non ci riguardi. Infatti proseguono senza sosta le cause intentate da malati di tumore che collegano la loro condizione patologia all’uso prolungato di borotalco. Dopo che una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson&Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per ...

Sappiamo dove sono e perché si formano. Cosa fare per le buChe di Roma? : Più di 90 voragini all’anno nella città eterna, 28 zone a rischio frana e 383 fenomeni franosi, 250mila cittadini a rischio alluvioni: è il tremendo ‘bollettino’ sulla città di Roma emerso dal primo 'Rapporto sul rischio idrogeologico nella Capitale' curato dall'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale. Secondo il rapporto da una media annuale di 16 voragini ...

“Che dolore - mi aiuti”. Sente un fortissimo prurito al pene e così ecco cosa pensa bene di infilarsi tra le gambe quest’uomo. Poi le urla e il ricovero in ospedale - sotto gli occhi allucinati dei medici : Di incidenti bizzarri a sfondo erotico nel corso degli ultimi anni ne abbiamo letti e riletti a centinaia, quasi tutti causati da una grossa imprudenza di fondo: utilizzare oggetti nati per soddisfare ben altre esigenze a scopo sessuale, correndo il rischio di causare al proprio corpo danni alle volte anche molto seri. Non c’è soltanto la voglia di soddisfare i propri impulsi sotto le lenzuola, però, a provocare situazioni ...

Design economy - Che cos'è e perché è così importante per l'Italia : Con 29mila imprese attive nel settore il nostro paese è primo tra le grandi economie europee. La fotografia nel Rapporto di Symbola

CLAUDIA GALANTI/ “Così ho scoperto la morte della figlia” - su Arnaud Mimran in carcere dice Che… : CLAUDIA GALANTI, una vita da favola e lutti. “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto”, ha raccontato la showgirl paraguaiana(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Liam Payne dopo gli One Direction - la confessione del cantante : “Mi mancano le piccole cose Che facevamo insieme” (video) : La carriera da solista anche per Liam Payne dopo gli One Direction: durante un'intervista rilasciata recentemente a Tokyo, il cantante ha ammesso di provare una certa nostalgia per i tempi con la band più amata degli ultimi anni. Annunciata la pausa due anni fa, i ragazzi degli One Direction si sono detti "Arrivederci", e ciascuno di loro ha intrapreso carriera da solisti: Harry e Niall hanno già pubblicato singoli e un album, entrambi ai ...

Ballando con le stelle 2018/ Maurizio Costanzo critica Milly Carlucci : frecciatina anChe da Maria De Filippi : Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci criticata dal pubblico. Maurizio Costanzo accoglie le lamentele nella sua rubrica e risponde con una frecciatina alla Rai(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:20:00 GMT)

“Tutti soffocati…”. Un gesto comune ed è tragedia. Chris è a casa con la famiglia e fa una cosa banale - ma non si accorge di un particolare terrificante. Immediata la corsa in ospedale : “Sono svenuti anChe i pompieri” : Le passioni certe volte possono essere letali. Sicuramente chi pratica sport estremi lo sa bene e mette nel conto, oltre all’adrenalina, anche la possibilità di rischiare grosso. Ma certamente chi possiede un acquario queste considerazioni non le fa. È il caso di Chris Matthews un 27enne di Steventon, nell’Oxfordshire (Gran Bretagna), che per coltivare il suo hobby è finito in ospedale con tutta la famiglia. Il ragazzo si ...

Che cosa sappiamo dopo il primo giro di consultazioni : Nessun vincitore, ma nessun vinto dopo i primi sondaggi. Ma Mattarella ha indicato una strada: più facile da percorrere per la Lega che per il Movimento 5 stelle

Casa Milan : si passa alle cose formali anChe con Rino Gattuso Video : L'uomo del #Milan è sempre più Rino #Gattuso, lui che è riuscito a rianimare una squadra che sembrava fosse finita alla deriva, smarrita e praticamente senza più un briciolo di qualita'. Rino Gattuso è riuscito a mettere insieme i cocci di un Milan distrutto e senza più speranze, subentrando a Vincenzo Montella nel quale la dirigenza Milanista aveva molta fiducia ad inizio stagione, ma ha dimostrato di essere poco all'altezza delle ambizioni ...

“Lasciateci la retorica - oggi più Che mai ci manca”. Così scriveva Liuzzi di Jannacci. E noi usiamo le stesse parole per ricordare il nostro Emi : La Vespa, Milano, l’ambulatorio, il Derby. E una J buttata sul cognome come se fosse piovuta da chissaddove. Lasciateci la retorica, forse è un valore di questi tempi grami e vite agre, per dirla alla Luciano Bianciardi, ma Enzo Jannacci ci manca. oggi più che mai. Aveva il sapore della schiettezza, oltre all’ironia, le qualità musicali, l’orecchio e molto altro ancora. Forse, in tempi drammatici come questi, tre strofe di una canzone potrebbero ...

Chelsea - quanto costa un eventuale mancato ingresso in Champions League : Se i Blues non dovessero partecipare alla prossima edizione di Champions League andrebbero incontro a diversi costi, non soltanto legati alle finanze del club. L'articolo Chelsea, quanto costa un eventuale mancato ingresso in Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Terremoto - De MiCheli : la ricostruzione è partita : “La ricostruzione è partita – spiega in una intervista al Messaggero Paola De Micheli, commissario straordinario per l’emergenza post-sisma in Centro Italia -. Per la privata iniziano ad esserci dei segnali, e il primo effetto dell’ ordinanza 46 e’ che sono emersi finalmente i problemi veri della ricostruzione privata: gli abusi edilizi non sanabili, per alcuni dei quali dovremo fare una legge che interverra’ ...