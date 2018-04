Champions | turnover del Barcellona in campionato

calcioweb.eu

: #ChampionsLeague, turnover #Barcellona. #Valverde vuole i migliori 11 contro la #ASRoma - PagineRomaniste : #ChampionsLeague, turnover #Barcellona. #Valverde vuole i migliori 11 contro la #ASRoma - InternetSport : RT @forzaroma: ???#ASRoma, rabbia e turnover per riprendersi la Champions ???? - corgiallorosso : New post: Roma, rabbia e turnover per prendersi la Champions -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ernesto Valverde non si sente al sicuro e vuole il migliorpossibile nel ritorno dei quarti di finale diLeague con la Roma, in programma martedi’ 10 allo stadio Olimpico. Nonostante il 4-1 del Camp Nou, l’allenatore spagnolo, secondo i giornali catalani “Mundo Deportivo” e “Sport”, non intende correre rischi e, nella gara casalinga di domani con il Leganes, dara’ spazio a un ampio. Resteranno quasi sicuramente fuori Andres Iniesta e Sergio Busquets, potrebbero riposare Pique’ o Umtiti, oltre a Suarez o Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, tra l’altro, secondo la stampa spagnola dopo la partita contro la Roma avrebbe confessato ai suoi compagni di non sentirsi al top della condizione. L'articolodelinsembra essere il primo su CalcioWeb.