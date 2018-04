Centrodestra unito per le consultazioni | Salvini | Meloni e Berlusconi insieme al

blogo

: Secondo un #sondaggio Tecnè l'ipotesi di un #governo M5S-Lega è l'opzione preferita – o comunque meno sgradita – da… - you_trend : Secondo un #sondaggio Tecnè l'ipotesi di un #governo M5S-Lega è l'opzione preferita – o comunque meno sgradita – da… - Agenzia_Ansa : #Centrodestra andrà unito alle prossime #consultazioni. Ok di #Berlusconi alla proposta di #Salvini - matteosalvinimi : #Salvini: proporremo il nostro PROGRAMMA come centrodestra UNITO, la coalizione che ha vinto è una SQUADRA. Da soli… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Chi si aspettava la frattura completa del, almeno per ora dovrà ricredersi. Il leader della Lega Matteoaveva lanciato l’appello a Silvioe Giorgiain vista del prossimo giro di, chiedendo loro di presentarsi uniti al colle, e oggi quell’appello è stato accolto.Silvioha diffuso poco fa una breve nota in cui conferma questa unione per il prossimo incontro col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:Alle prossimeilsi presenteràcon Matteo, Giorgia, Silvio.La decisione die del resto delitaliano sembra così rimettere in discussione l’apertura a collaborare con Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, pronto ad un governo con la Lega, ma senza Silvio. Di Maio: sì a governo con la ...