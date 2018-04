Centrodestra unito al Colle | Berlusconi e Meloni dicono sì a Salvini

«Il Centrodestra andrà unito al Colle» : Toti rilancia l’accordo con il M5S su un “programma minimo”. Martina: «Impossibile il confronto fra pentastellati e Pd» |

Governo - Centrodestra unito alle prossime consultazioni : Salvini incalza Berlusconi: "Bisogna andare insieme, l'unico Governo possibile è tra centrodestra e M5s". E il Cav dice sì. Sondaggio Swg: "Bene Governo M5S-Lega" Orlando: "Renzi ritiri le dimissioni ...

"Centrodestra unito al Colle" : Roma, 6 apr. , AdnKronos, - "Alle prossime consultazioni al Colle il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni''. Lo scrive in una nota, a nome di Forza ...

Berlusconi accoglie invito di Salvini : Centrodestra unito alle consultazioni : Al prossimo giro di colloqui con Mattarella i due leader e Giorgia Meloni si presenteranno nella stessa delegazione - La nota è firmata da Silvio Berlusconi, ma l'iniziativa è 'targata' Matteo Salvini:...

Consultazioni - Berlusconi : "Il Centrodestra andrà unito al Quirinale" : "Alle prossime Consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia in una nota, accogliendo la proposta del segretario della Lega di recarsi al Quirinale con una delegazione unica per contribuire alla formazione del nuovo governo.

Salvini : Centrodestra è unito - andiamo insieme alle consultazioni : Roma, 6 apr. , askanews, 'Chiederò a Berlusconi e alla Meloni di andare uniti alle prossime consultazioni per dimostrare a tutti che il centrodestra che ha vinto le elezioni è unito. Chiederò di ...

Salvini : "Centrodestra unito al Colle. Sì a governo con M5S" : Il leader leghista chiede unità agli alleati della coalizione più votata il 4 marzo e sostiene con forza che l'unica possiiblità di governo sia quella con centrodestra unito e M5s. Fdi 'soddisfatta' della proposta, Forza Italia 'riflette'

Salvini : Centrodestra unito al Colle Per il Pd dialogo impossibile con M5S : Il segretario dem reggente, Martina: «Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi». Salvini: «Unico governo possibile è quello del centrodestra unito con i 5 Stelle»

Lega e Fi domani a Colle : Centrodestra unito - veti e tradimenti no : Roma, 4 apr. , askanews, Per ora, il centrodestra tiene. Giorgia Meloni, l'unica a salire al Quirinale per la prima giornata di consultazioni, lo ha detto chiaramente, indicando Matteo Salvini come ...

Lega a Di Maio : proposta irricevibile - Centrodestra resta unito : Roma, 4 apr. , askanews, La Lega bolla come 'irricevibile' la rinnovata proposta del candidato premier M5s Luigi Di Maio di un contratto di Governo con Lega e Pd, ma senza la Forza Italia di Silvio ...

Berlusconi al lavoro per portare al governo il Centrodestra unito : AAA Cercasi premier. Quando gli aventi diritto sono due, meglio ripiegare su un terzo che incarni il compromesso. Il matrimonio Salvini-Di Maio non s'ha da fare, perché il leader della Lega non rappresenta un partito vincitore alle elezioni, come il M5s, ma la prima coalizione e gli alleati rivendicano il loro peso.Vedendo il murale con il bacio appassionato tra Matteo e Luigi a Silvio Berlusconi dev'essere venuto il voltastomaco. Non ha ...

Salvini : 'Il Centrodestra è unito - se Di Maio dice Forza Italia fuori lo saluto' : "Il centrodestra è unito, la coalizione che ha vinto è una squadra. Da soli non si va lontano. Io sono pronto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che manda un messaggio a Luigi Di Maio: "...

"Di Maio sbaglia a voler fare il premier a ogni costo. Si riparte dal Centrodestra unito" : "Se Di Maio dice 'o io premier o niente' non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicendo o io o niente, altrimenti che discussione è?" Così il leader della Lega Matteo Salvini alla registrazione di Porta a Porta. La Lega, aggiunge, "ha già fatto passi indietro" per far partire il lavoro della Camere "ma non è che ...

Parlamento : Meloni - bene Centrodestra unito - ora pensiamo a governo : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Siamo contenti di aver trovato una soluzione veloce per gli italiani, perchè i problemi non aspettano le liturgie del palazzo, che mantiene compatto il centrodestra. Su questo abbiamo lavorato e su questo siamo riusciti. Ora si deve provare a fare un governo di centrodestra, venire in Parlamento e vedere se ci sono i numeri, i voti mancano da dove arrivano non mi interessa”. Così Giorgia Meloni, ...