' Centrodestra unito al Colle' Berlusconi e Meloni dicono sì a Salvini

Consultazioni - Berlusconi : "Il Centrodestra andrà unito al Quirinale" : "Alle prossime Consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia in una nota, accogliendo la proposta del segretario della Lega di recarsi al Quirinale con una delegazione unica per contribuire alla formazione del nuovo governo.

Lega e Fi domani a Colle : Centrodestra unito - veti e tradimenti no : Roma, 4 apr. , askanews, Per ora, il centrodestra tiene. Giorgia Meloni, l'unica a salire al Quirinale per la prima giornata di consultazioni, lo ha detto chiaramente, indicando Matteo Salvini come ...

Berlusconi al lavoro per portare al governo il Centrodestra unito : AAA Cercasi premier. Quando gli aventi diritto sono due, meglio ripiegare su un terzo che incarni il compromesso. Il matrimonio Salvini-Di Maio non s'ha da fare, perché il leader della Lega non rappresenta un partito vincitore alle elezioni, come il M5s, ma la prima coalizione e gli alleati rivendicano il loro peso.Vedendo il murale con il bacio appassionato tra Matteo e Luigi a Silvio Berlusconi dev'essere venuto il voltastomaco. Non ha ...