Centrale Tirreno Power | “inconsistente collegamento emissioni-salute”

meteoweb.eu

: In Portogallo ormai si liberano da certe fonti e dunque da certi problemi, mentre noi continuiamo a morire. Tirreno… - NicolaMorra63 : In Portogallo ormai si liberano da certe fonti e dunque da certi problemi, mentre noi continuiamo a morire. Tirreno… - DanielinoNieddu : RT @PrecariCNRSocia: Tirreno Power, il Cnr: 'Fino al 60% di morti in più vicino alla centrale' Vado Ligure - Usando i dati dell’indagine si… - zazoomblog : Centrale Tirreno Power: “Dati sconvolgenti su morti e malati” - #Centrale #Tirreno #Power: #“Dati -

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Lo studio del Cnr dello scorso anno ipotizza responsabilita’ non coerenti con ledelladi, giungendo a conclusioni addirittura paradossali”. Lo scrive l’azienda in una nota. “L’elemento considerato dallo studio sono gli ossidi di azoto. Secondo quanto affermato dagli stessi ricercatori del Cnr, ledi questa sostanza da parte dei gruppi a carbone delladi Vado Ligure incidevano solo per una quota compresa tra l’1 e il 2% del totale presente nell’aria. Mentre sempre secondo i dati dello studio, ad esempio, il traffico veicolare incideva per il 63%. E’ evidente che su queste basi sono inconsistenti le conclusioni che ipotizzano untra questedellaa carbone e una responsabilita’ sulla salute degli abitanti del territorio. Questa opinione e’ ...