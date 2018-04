Centrale Tirreno Power | “Dati sconvolgenti su morti e malati”

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) “I dati prodotti dallo studio del Cnr rispetto a decessi e malati nell’area circostante allaa carbonedi Savona – Vado Ligure, sono assolutamente. Da questi, infatti, emerge che tra il 2000 e il 2013 nei territori citati lein eccesso rispetto alla media ammonterebbero a quasi 4000. Nelle zone esposte agli inquinanti vengono calcolate percentuali di decesso tra il 30 e il 60% dovute a tumori ed altre cause e tra il 40 e il 60% dovute a malattie dell’apparato respiratorio. A fronte di questa situazione, la Regione Liguria per mesi, pur essendo in possesso dello studio del Cnr, non solo non lo ha reso pubblico, ma ha avuto un atteggiamento ostruzionistico rispetto alle richieste, avanzate sia dai comitati locali che da noi, di accesso agli atti“. Cosi’ il senatore savonese del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero. ...