«Celebrity MasterChef 2» | vince Anna Tatangelo

vanityfair

: .@_AnnaTatangelo_ è un fiume in piena! In questa intervista esclusiva, ci ha raccontato il suo percorso, le sue emo… - MasterChef_it : .@_AnnaTatangelo_ è un fiume in piena! In questa intervista esclusiva, ci ha raccontato il suo percorso, le sue emo… - davidemaggio : Anna Tatangelo vince #CelebrityMasterchefIt 2 - IOdonna : #AnnaTatangelo vince #CelebrityMasterChef e riesce a mostrare una parte di sé, più calda e vera, come finora forse… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) «La ciliegina sulla torta di un percorso bellissimo»., tra le lacrime, ha commentato così la sua vittoria. Una metafora «culinaria» buona a suggellare tanto l’esperienza vissuta aquanto la rinascita personale alla quale sembra approdata. «Questo, per me, è un nuovo punto di partenza», ha raccontato la cantante, che nel corso della finale è riuscita a fare fuori Davide Devenuto e Orietta Berti. https://twitter.com/SkyUno/status/982143367382528000 La, la scalata alla vittoria, l’ha cominciata presto. Ha sollevato lo scatolone della Mistery Box e là sotto ha trovato la forza. La compostezza, quel «pizzico di follia» al quale Antonino Cvacciuolo le ha suggerito di abbandonarsi. In un’ora e mezza, ha vinto la prova. Ha preparato cinque piatti, tre dei quali le sono serviti per avere i tre punti necessari a superare la sfida. Poi, si è ...