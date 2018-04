Ceccarini su Juve-Inter del ' 98 | Iuliano su Ronaldo? Punizione per la Juve

Juventus-Inter - 20 anni dopo ecco la verità di Ceccarini : 'Era fallo di Ronaldo su Iuliano' : 'Se mi dispiace essere ricordato solo per quel contrasto? In un certo sì - ha detto l'ex fischietto in un'intervista esclusiva rilasciata a 'Premium Sport' -, perché identificarmi solo ed ...

Ceccarini su Juve-Inter del '98 : "Iuliano su Ronaldo? Non era rigore" : Parla Piero Ceccarini. E le sue parole sono destinate a creare polemiche. In un'intervista esclusiva a Premium Sport , per la prima volta in 20 anni l'ex arbitro si esprime in tv sulla controversa sfida tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998, da lui diretta. E si dice dispiaciuto per il fatto di essere ...