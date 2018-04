Ceccarini | Inter-Juve 1998 | Ronaldo-Iuliano E i social si scatenano

Ceccarini su Juventus-Inter del 98 : “Fu fallo di Ronaldo su Iuliano”/ Gigi Simoni furia contro l'arbitro : Ceccarini: “Ronaldo-Iuliano era fallo per la Juventus”: Gigi Simoni è una furia. L’arbitro del famoso match torna a parlare dopo quasi 20 anni, e l’ex tecnico nerazzurro si indigna(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Juventus-Inter 1998 - Ceccarini : “Sbagliai a non fischiare fallo a Ronaldo”. Simoni : “Falsità. E’ Irriverente. Per fortuna smise…” : Juventus-Inter, 1998- Scoppia la polemica Ceccarini-Simoni a distanza di 20 anni dal famoso episodio del calcio di rigore Ronaldo-Iuliano negato ai nerazzurri. Ceccarini ha così commentato ai microfoni di “Premium“:”Oggi, dopo che è passato molto tempo, confermo che quello che ho visto in campo corrisponde alla realtà delle cose, se si vuol parlare di un […] L'articolo Juventus-Inter 1998, Ceccarini: “Sbagliai a non ...

