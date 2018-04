C’è un colpo di scena nel caso TIM

“Devi sparire!”. Panico a C’è posta per te. Giuseppe è disperato vuole tornare dalla fidanzata e dal loro bambino - ma il suocero è contrario : “L’hai abbandonata” e la busta si chiude. Poi il clamoroso colpo di scena : La storia di Giuseppe e Maria Luana ha appassionato il pubblico di C’è posta per te. Il loro è stato un amore grandissimo, ma quasi come in un’opera scespiriana, è arrivata la fine che ha distrutto l’uomo. Per cercare di recuperare la situazione Giuseppe si è rivolto a Maria De Filippi, per dire alla sua ex che la ama e vuole stare con lei e con il loro bambino, nato da due mesi. La coppia fino a 11 giorni fa viveva con la famiglia di ...

Ballando con le stelle - “trucchetto” acchiappa share/ Ascolti C’è posta per te - il tentato colpo Rai : Ballando con le stelle, “trucchetto” acchiappa share contro C'è posta per te e Maria De Filippi; ecco come la Rai e Milly Carlucci hanno tentato il colpaccio (senza riuscirci).(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:12:00 GMT)

“È finita!”. C’è posta per te - Maria De Filippi in ginocchio. Un’autentica rivoluzione - qualcosa che non si era mai visto nella storia del programma. Un colpo al cuore per la signora del sabato sera : Un giorno nero. Uno di quelli che si ricorda e che, c’è da scommetterlo, anche Maria De Filippi ricorderà a lungo, perché quanto successo ieri ha fatto, a suo modo, storia. Mai infatti era successo che durante la trasmissione si verificassero uno serie di eventi negativi del genere. Cosa è successo? Semplice, la signora della televisione italiana ha realizzato il record di buste chiuse a “C’è posta per Te”: due figli hanno il coraggio di ...

Isola dei Famosi - C’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

“Ecco il video. Ora tutti zitti!”. Isola dei Famosi - finalmente ce lo fanno vedere! Settimane di dubbi - ‘indagini’ e testimonianze. Poi - in diretta - il colpo di scena : il filmato C’è : Isola dei Famosi: alla fine un video c’è. Ed è stato finalmente mostrato in puntata. Eva Henger lo diceva dal principio, da quando, in diretta tv, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno vissuto qualche giorno prima del via al reality. E siccome il cosiddetto canna-gate non sembra affatto destinato a sgonfiarsi e a essere relegato a un’aula di tribunale come più volte auspicato ...

“Tutto finito”. Italia-Honduras : brutte notizie per Stefano De Martino. Proprio mentre il ballerino è all’Isola dei Famosi come inviato - arriva il brutto - bruttissimo colpo. Notizia che a lui di sicuro non è ancora arrivata… E non C’è niente da fare : Stefano De Martino: c’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma, questa almeno è l’opinione comune, non sembra cavarsela poi tanto male nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista. Al di là dell’aspetto fisico – anche se Mara Venier lo vorrebbe meno vestito in Honduras – il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il ...

“Quella foto… Ecco cosa vuole nascondere”. Elisabetta Gregoraci : è giallo. A colpo d’occhio è dura - ma basta concentrarsi sullo sfondo dello scatto per ‘capire’. E per i maligni il mistero è già risolto : “Cosa C’è sotto” : Elisabetta Gregoraci, la showgirl e conduttrice che da quando ha ufficializzato la separazione – consensuale – da Flavio Briatore è sulla bocca di tutti, si dà alla pazza gioia con le amiche ultimamente. Con loro ha trascorso il suo 38esimo compleanno, il primo da single dopo più di dieci anni d’amore con l’imprenditore, e sempre con loro si è regalata una super festa, come scrive il settimanale Oggi. Mancava pochissimo a ...

“Ma che ha fatto?!”. Tracollo choc : l’attore sex symbol ormai irriconoscibile. Tutti attendono con ansia il suo arrivo - poi - quando sale sul palco del super evento - al pubblico viene un colpo. Il volto è deturpato dalla chirurgia e del ‘bonazzo’ di un tempo non C’è neanche l’ombra. Poveri noi : Tutti, da sempre, sono d’accordo su una cosa: è un figo spaziale. Universale. Unico. Irripetibile. Solo che c’è un piccolo problema: all’ultima apparizione pubblica il figo in questione è apparso completamente stravolto, diverso, invecchiato, “plastificato” e il pubblico è rimasto senza parole. Orde di donne con le mani nei capelli: nessuna può accettare che uno come lui abbia avuto un Tracollo come quello che Tutti abbiamo visto. Sembra ...

Principe Libero - colpo di scena fuori da set : li hanno beccati. Che scoop! Galeotte le riprese della serie su Fabrizio De Andrè : C’è del tenero tra i due attori - dicono i beninformati : Scoop: c’è del tenero tra due dei protagonisti di Principe Libero, la mini serie targata Rai ispirata alla vita di Fabrizio De Andrè in onda in questi giorni. Ne è sicura la rivista Novella 2000, che sul suo canale Instagram mette la firma sull’indiscrezione. Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, il minifilm racconta il cammino appassionato e irrequieto verso l’affermazione di Fabrizio De Andrè, poeta sublime ...

“Squalifica”. Non C’è proprio pace all’Isola dei Famosi. Dopo l’addio di Francesco Monte - un altro colpo di scena nel reality dei naufraghi vip. Accuse pesanti e polemiche : Non accenna a placarsi la tempesta che si è abbattuta sull’Isola dei Famosi. E no, non stiamo parlando del clima, in certe giornate particolarmente avverso, con il quale si trovano ad avere a che fare i naufraghi sbarcati in Honduras, quanto piuttosto delle continue tensioni e polemiche che sembrano essersi abbattute con forza su questa edizione 2018 del reality condotto da Alessia Marcuzzi fin dalle primissime puntate. Il tempo di ...

“Corna insostenibili”. C’è posta per te : colpo di scena tra Salvatore e Silvia. La storia dei due ragazzi ha colpito tutti e quando lei ha chiuso la busta si è alzata un’ovazione. Poi il caos - ma quello che è accaduto nel dopo puntata è pazzesco : Chi assiste a una puntata di C’è posta per te, normalmente, va a caccia del lieto fine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il pubblico, quando una busta rimane chiusa è veramente capace di esultare. Questo è proprio quello che è successo a Silvia e Salvatore, la coppia protagonista di una delle storie raccontate da Queen Mary. Il numeroso pubblico che segue il people show del sabato sera di Canale 5 si è molto appassionato alla storia ...

“Non rischia solo Francesco Monte”. Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi : dopo la denuncia di Eva Henger - il “canna-gate” continua ad allargarsi. E non C’è soltanto l’ex di Cecilia Rodriguez - ora - a rischiare una clamorosa espulsione. Gli altri naufraghi “incriminati” : Un caso che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e che sta continuando a far discutere parecchio gli appassionati dell’Isola dei Famosi, in fibrillazione per le possibili evoluzioni del cosiddetto “canna-gate”. Da quando Eva Henger, ha accusato in diretta Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, nel gruppo dei naufraghi si è scatenato un vero e proprio putiferio, con il ...