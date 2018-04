Catanzaro | incendio in un pub | confessa il cognato del titolare “Sono il mandante

Catanzaro - incendio in un pub : mandante era il cognato del titolare. La confessione : voleva i soldi dell’assicurazione : C’è una truffa assicurativa dietro all’incendio scoppiato giovedì notte in un pub di Catanzaro Lido, il Tonninas, nel quale sono morte due persone, le stesse che hanno appiccato il fuoco nel locale. Si tratta di Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, rispettivamente gestore e dipendente di un altro locale della città calabrese. I due hanno agito su incarico di Gennario Fiorentino, cognato del proprietario del Tonninas. Dopo un lungo ...

La Squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonnina's nel cui incendio, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono morti Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi, che hanno appiccato il rogo. Fiorentino, al termine di un lungo interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità: Paonessa e Sergi avrebbero agito su suo incarico per tentare di truffare l'assicurazione.

