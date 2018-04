Catania | bambino di 10 mesi morto per il morbillo “Troppo piccolo per vaccino Per

ilfattoquotidiano

: Bambino di 10 mesi morto a Catania per complicanze legate al morbillo - HuffPostItalia : Bambino di 10 mesi morto a Catania per complicanze legate al morbillo - RaiNews : Un bambino di 10 mesi è morto stamattina nell'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo ?… - elios_skia : RT @merighim: “Morbillo, un altro caso a Catania: muore un bambino di 10 mesi” cari #novax, andatevene tutti in Antartide con i vostri bimb… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Un’altra morte per. A poco più di una settimana da Maria Concetta Messina, ragazza di 25 anni, undi 10stamattina all’ospedale Garibaldi della città siciliana per complicanze legate alla malattia infettiva. Ilera stato ricoverato ad Acireale e poi trasferito da due giorni aper l’aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. “Il paziente non era nell’età da poter essere vaccinato e quindi ha contratto l’infezione da chi vaccinato non era”, ha sottolineato all’Ansa il dottore Sergio Pintaudi, direttore del reparto di rianimazione dell’ospedale. “Deve essere di monito affinché tutti capiscano che vaccinandosi, si protegge non solo se stessi ma tutta la comunità“, ha affermato Pintaudi. Ilè deceduto alle 10.15 di venerdì mattina nel reparto di rianimazione. Già ...