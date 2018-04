Catalogna | Puigdemont uscito da carcere | cauzione di 75' 000 euro

Catalogna - l'ex presidente Puigdemont scarcerato in Germania/ Pagata cauzione da 75mila euro - sarà estradato? : Germania, Carles Puigdemont libero su cauzione: no dei tedeschi all'estradizione per ribellione alla Spagna del leader della Catalogna. Il Belgio rilascia tre ministri: le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:41:00 GMT)

Catalogna - Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco : L'ex leader catalano Carles Puigdemont è uscito dal carcere di Neumunster, in Germania. I giudici tedeschi hanno ordinato il suo rilascio dopo il pagamento della cauzione di 75mila euro. Stanno ora valutando la richiesta di estradizione spagnola per accusa di malversazione, avendo respinto quella di ribellione. "Vorrei ringraziare tutti per l'aiuto e la solidarietà", ha detto Puigdemont ai giornalisti.

Catalogna - la Germania libera Puigdemont e il Belgio rilascia i «suoi» tre ministri : Un durissimo colpo da cuore de ll'Europa al teorema accusatorio di Madrid contro i leader catalani: il tribunale tedesco dello Schleswig Holstein questa sera ha respinto l'accusa chiave di...

Catalogna : Puigdemont è libero - la Germania nega l'estradizione : Una questione giuridica prettamente tecnica quindi, che implicherà la riformulazione della domanda da parte di Madrid, e assolutamente non politica.