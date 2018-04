Catalogna | Carles Puigdemont esce dal carcere | Una vergogna i detenuti politici in

Catalogna - Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco : L'ex leader catalano Carles Puigdemont è uscito dal carcere di Neumunster, in Germania. I giudici tedeschi hanno ordinato il suo rilascio dopo il pagamento della cauzione di 75mila euro. Stanno ora valutando la richiesta di estradizione spagnola per accusa di malversazione, avendo respinto quella di ribellione. "Vorrei ringraziare tutti per l'aiuto e la solidarietà", ha detto Puigdemont ai giornalisti.

Catalogna - Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco : “Una vergogna i detenuti politici in Europa” : Catalogna, Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco: “Una vergogna i detenuti politici in Europa” I giudici devono ora valutare la richiesta di estradizione spagnola per accusa di malversazione, avendo respinto quella di ribellione Continua a leggere

Catalogna - Carles Puigdemont fermato al confine dalla polizia tedesca Le proteste : L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il confine della Germania

Carles Puigdemont ha rinunciato alla presidenza della Catalogna : Dopo due mesi di stallo politico e dopo aver verificato che era impossibile una sua nomina senza lasciare Bruxelles e rischiare l'arresto The post Carles Puigdemont ha rinunciato alla presidenza della Catalogna appeared first on Il Post.