L'ex leader catalanoè uscito daldi Neumunster, in Germania. I giudici tedeschi hanno ordinato il suo rilascio dopo il pagamento della cauzione di 75mila euro. Stanno ora valutando la richiesta di estradizione spagnola per accusa di malversazione, avendo respinto quella di ribellione. "Vorrei ringraziare tutti per l'aiuto e la solidarietà", ha dettoai giornalisti.(Di venerdì 6 aprile 2018)