Cassa Depositi e Prestiti in Telecom | Zingales | “Un sussidio agli azionisti?”

Tim - Vivendi e la Cassa Depositi e Prestiti : le cose da sapere : Lo Stato, tramite Cdp, acquista il 5% della compagnia telefonica controllata , di fatto, dai francesi. Ecco come si è arrivati a questo intreccio

Perché Cassa Depositi e prestiti ha comprato il 5% di Tim : La Cassa depositi e prestiti rompe gli indugi e mette nero su bianco che, 'con una prospettiva di lungo periodo', entrerà nel capitale di Telecom Italia comprando 'progressivamente' una partecipazione ...

Saipem - Eni e Cassa Depositi e prestiti indicano Francesco Caio per la presidenza. Ignorato l’altolà del M5s : Il giorno dopo l’altolà del deputato M5s Stefano Buffagni, che aveva chiesto al governo uscente di non “rinnovare in solitaria chi ha reso Saipem protagonista di vicende ancora da chiarire”, Eni e Cassa depositi e prestiti vanno avanti dritte. E in vista dell’assemblea del 3 maggio indicano, per la presidenza della società di ingegneria per il settore petrolifero controllata dal Tesoro tramite Cdp, proprio il nome di ...

Cassa Depositi e Prestiti - il cda vara l’ingresso in Telecom Italia : “Operazione sostenibile” : Cassa Depositi e Prestiti delibera l’ingresso nel capitale di Telecom Italia con una quota massima del 5 per cento. E mette subito le mani avanti sull’opportunità di investire in un’azienda con 33 miliardi di debiti: “L’operazione è coerente con i criteri di sostenibilità economico-finanziaria che caratterizzano tutte le iniziative di Cdp”, si legge in una nota del gruppo che già in passato, è intervenuto su Saipem per togliere ...

Cassa Depositi e prestiti entra nel capitale di Tim : L’ingresso di Cdp potrebbe portare a un’accelerazione del progetto per una società che gestisca la rete fissa, progetto emerso più volte nel corso degli anni

Tim : Cassa Depositi e prestiti pronta a entrare a difesa di interessi nazionali : La quota tra il 2 e il 5%. L'iniziativa del governo aprirebbe un altro fronte per la società francese Vivendi, già minacciata dal fondo americano Elliott -

Tim - si muove la Cassa Depositi e Prestiti : Secondo quanto scrive Repubblica, la decisione sarebbe stata maturata durante il ponte di Pasqua in una riunione tra Gentiloni, Calenda e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, più restio a ...

Tim - si muove lo Stato : Cassa Depositi e Prestiti nel capitale fino al 5% : Il dossier sulla compagnia telefonica (centrale per le comunicazioni in Italia) arriva oggi sul tavolo del braccio finanziario del ministero dell’Economia

Cdp acquisterà azioni Tim/ Telecom Italia sale a Piazza Affari : intervento Cassa Depositi a fianco di Elliott : Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:06:00 GMT)

Cassa Depositi e Prestiti pronta a entrare in TIM? : Non solo: l'Istituzione finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia conterebbe anche di partecipare alle prossime Assemblee dell'ex monopolista, ossia quella in agenda il 24 aprile e quella ...

Cassa Depositi e Prestiti pronta a entrare in TIM? : Non solo: l'Istituzione finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia conterebbe anche di partecipare alle prossime Assemblee dell'ex monopolista, ossia quella in agenda il 24 aprile e quella ...

Blitz del governo in Tim : Cassa Depositi e Prestiti pronta ad acquistare fino al 5% : Cassa Depositi e Prestiti, il braccio finanziario del Tesoro, apre il dossier Tim e oggi lo porterà al tavolo del suo cda. Si apre così un altro fronte per Vivendi, il socio di controllo francese, già minacciato dal fondo attivista americano Elliott. Dopo tante false partenze - scrive il Messaggero - la Cdp muove sull'ex monopolista: oggi il cda straordinario di via Goito dovrebbe approvare l'ingresso nel capitale di Tim con ...

M5s - dal blog l'avvertimento : cambio vertici Cassa Depositi e prestiti : Se il Pd 'aveva una banca' il M5s vuole la Cassa depositi e prestiti , come fosse quella 'banca pubblica che sostenga l'economia reale' , dodicesimo punto del programma dei Cinquestelle, . La questione Cdp, riporta il Giornale , sembra essere già argomento di trattative tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Alitalia - Cassa Depositi e Prestiti disponibile su chiamata. Intanto AZ ha ripreso l'attività cargo : Teleborsa, - E' reale la possibilità di un intervento, seppur parziale, di Cassa Depositi e Prestiti quale partner finanziario di chi acquisterà Alitalia, al momento in amministrazione straordinaria. ...