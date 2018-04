Casellati | non mi auguro ritorno al voto | non concluderemmo nulla

Casellati : tornare alla urne non risolve nulla - sbagliato porre veti : "tornare a votare non risolverebbe nulla, si tornerebbe al punto di partenza". Lo ha detto in una intervista a "Matrix" il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Credo che tutte ...

La Casellati blinda la coalizione : "Forza Italia e Lega non possono divorziare" : 'Starà ora alla politica dare un segnale forte agli Italiani, anche perchè un eventuale stallo rappresenterebbe una sconfitta per tutti - spiega - Siamo di fronte a uno scenario inedito dove non si ...

Elisabetta Casellati : "Strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? Ipotesi che non è nelle cose" : Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, sarà la prima a salire al Quirinale da Sergio Mattarella per le consultazioni in vista della formazione di un nuovo governo. La seconda carica dello Stato, in una lunga intervista al Messaggero, esclude uno strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (come auspicato dai 5 stelle): È un'Ipotesi che non è nelle cose - dice - C'è un comune sentire".Casellati si ...

Travaglio a La7 : “Casellati a Otto e Mezzo? Non ci sarò - sennò diventa Presidente della Repubblica” : “Casellati sarà invitata a Otto e Mezzo? Non con me, altrimenti la prossima volta diventa Presidente della Repubblica. Non vorrei portarle troppa fortuna”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta un blob su tutti gli scontri dialettici che su La7 ha avuto con la neo-Presidente del Senato. E aggiunge: “Mi era già capitato di litigare con Grasso e con Schifani. E sono diventati presidenti del ...

Livorno - Casellati : tragedie sul lavoro non sono più accettabili : Roma, 28 mar. , askanews, 'Non si può accettare che simili tragedie vengano imputate alla pura fatalità.Partecipo al dolore delle famiglie degli operai che hanno perso la vita nell'esplosione al porto ...

Casellati : "Chiamatemi Presidente non Presidentessa" : Ha fatto scalpore un piccolo video con protagonista Elisabetta Casellati, nuova Presidente del Senato eletta sabato scorso. Un cronista ha chiesto alla forzista se preferisse essere chiamata 'Presidente' o 'Presidentessa', ricevendo la pronta risposta della Casellati che ha affermato di preferire 'Presidente'. Questo video ha fatto eccitare i moltissimi detrattore di Laura Boldrini che negli anni da Presidente della Camera ha condotto la sua ...

Forza Italia più debole nonostante la Casellati. Pd fuori dai giochi : In Forza Italia molti mal di pancia nonostante l'accordo e l'elezione di una sua senatrice a Presidente del Senato. Il reggente del Pd Martina attacca: 'Il Movimento Cinquestelle accordandosi con ...

Casellati - i renziani incazzosi e il Grullosconi che non c’è : Dopo la normalissima dialettica per le presidenze delle Camere tra le due forze che hanno stravinto le elezioni, le reazioni renziane sono state all’insegna dell’ “è nato Grillusconi”. Non solo: l’elezione della Casellati sarebbe colpa del M5S. Poveri noi. Qua davvero c’è gente con la competenza di un’acciuga morta e l’onestà intellettuale di Genny Migliore. – “E’ nato Grillusconi”. Fu più o meno anche il titolo di Pubblico, il ...

M5s vota la turbo-berlusconiana Casellati al Senato. Di Maio e gli altri tra fughe e distinguo : “Non è patto col diavolo” : “Non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni”. Luigi Di Maio è di poche parole all’uscita dalla Camera dei Deputati, dopo l’elezione di Roberto Fico (video: il discorso) a Montecitorio e della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati (video: il discorso) alla presidenza del Senato. “Abbiamo rispettato il voto popolare”, dice Danilo Toninelli. E aggiunge: ...

Elisabetta Casellati : "Lo Stato non può equiparare matrimonio e unioni civili" : Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra alla presidenza del Senato, sul concetto di famiglia ha le idee chiare. E le ha enunciate al convegno "La famiglia è una. I diritti sono per tutti", promosso a Roma dall'associazione "Italia più" nel gennaio 2016."La famiglia non è un concetto estensibile - ha affermato -. Lo Stato non può equiparare matrimonio e unioni civili, né far crescere un minore in una ...

Intesa centrodestra-M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. «Ma non è un patto per il governo» : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...