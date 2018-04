Casaleggio | Di Maio premier | non va ribaltato risultato urne

La benedizione di Casaleggio alla strategia di Di Maio : "Luigi Di Maio è stato il candidato premier più votato il 4 marzo, con oltre 11 milioni di voti. Una volontà popolare ampiamente espressa, dunque. Non vedo ragioni per ribaltare il risultato delle urne". Lo dice in un'intervista al Sole24Ore Davide Casaleggio, che dà la sua benedizione alla strategia intrapresa dal capo politico M5S di proporre un contratto di governo tanto alla Lega quanto al Pd:"Non è ...

Governo M5s-Lega/ Salvini a Ischia "dialogo aperto - scopra carte" : Casaleggio "Di Maio rispetti volontà gente" : Governo, gelo M5s-Lega: Salvini a Ischia, 'dialogo aperto Luigi scopra le carte reddito cittadinanza'. Casaleggio 'Di Maio rispetti volontà popolare'.

Davide Casaleggio : “Intese? Volontà popolare sia rispettata. Di Maio? Mio padre sarebbe orgoglioso del metodo” : “Intese per il governo? Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la Volontà popolare venga rispettata”. A una settimana dall’elezione del primo presidente M5s della Camera e alla vigilia delle consultazioni con il Quirinale, parla il figlio del cofondatore M5s Davide Casaleggio. E, intervistato dal Corriere ...

“Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd : Per capire fino a che punto esista davvero un doppio forno nella testa di Luigi Di Maio bisogna andare a Bologna. E ascoltare con attenzione quello che Max Bugani ha detto a un esponente del Pd emiliano: «Dal 4 aprile (avvio delle consultazioni, ndr) le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il pri...

M5s - Davide Casaleggio : “Voto su alleanze di governo? Chiedete a Di Maio”. E su Cambridge Analytica : “Caso che sto studiando” : “Se ci sarà un voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sulle alleanze di governo? Sono temi che dovete discutere con Luigi Di Maio“. Così Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, lasciando la Camera dei deputati, dopo una giornata di incontri preliminari tra il M5s e le altre forze politiche, prima della seduta di venerdì delle Camere, per eleggere i presidenti di Camera e Senato. Sul caso Cambridge ...

Di Maio : vogliamo la presidenza della CameraCasaleggio : noi inarrestabili - partiti moribondi : Il candidato premier pentastellato parla ai suoi neo-eletti: "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". In un'intervista al "Washington Post" Davide Casaleggio non usa mezzi termini: "Siamo la prima grande compagine politica digitale al mondo".

