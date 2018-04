Carlo Lucarelli | “Misteri italiani? No | chiamiamoli segreti Chi sa non parla”

Gunpowder con Kit Harington arriva in Italia con la benedizione di Carlo Lucarelli : promo e programmazione : Una nuova e imperdibile prima tv è in arrivo in Italia: si tratta della miniserie storica Gunpowder, con Kit Harington e Liv Tyler, che sarà presto proposta in esclusiva su Focus. Lo sbarco di Gunpowder in Italia è stato reso noto in questi giorni con un promo televisivo andato in onda sulle reti del digitale terrestre, nel quale lo scrittore e regista Carlo Lucarelli introduce la serie e l'argomento che tratta. "Questa è una partita a ...