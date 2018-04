Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco su cauzione I prigionieri politici sono

Catalogna - Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco : L'ex leader catalano Carles Puigdemont è uscito dal carcere di Neumunster, in Germania. I giudici tedeschi hanno ordinato il suo rilascio dopo il pagamento della cauzione di 75mila euro. Stanno ora valutando la richiesta di estradizione spagnola per accusa di malversazione, avendo respinto quella di ribellione. "Vorrei ringraziare tutti per l'aiuto e la solidarietà", ha detto Puigdemont ai giornalisti.

Catalogna - Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco : “Una vergogna i detenuti politici in Europa” : Catalogna, Carles Puigdemont esce dal carcere tedesco: “Una vergogna i detenuti politici in Europa” I giudici devono ora valutare la richiesta di estradizione spagnola per accusa di malversazione, avendo respinto quella di ribellione Continua a leggere

Schleswig-Holstein. Carles Puigdemont è tornato libero : respinta estradizione : La Germania rimette in liberà il leader secessionista della Catalunya. Infatti il tribunale dello Schleswig-Holstein ha rimesso in libertà condizionata Carles Puigdemont

La procura dello stato tedesco di Schleswig-Holstein si è detta favorevole all’estradizione di Carles Puigdemont : La procura generale dello stato tedesco di Schleswig-Holstein, nel nord della Germania, ha chiesto oggi che venga accettata la richiesta di estradizione fatta dalla Spagna per Carles Puigdemont, ex presidente catalano arrestato in Germania il 25 marzo scorso. La procura The post La procura dello stato tedesco di Schleswig-Holstein si è detta favorevole all’estradizione di Carles Puigdemont appeared first on Il Post.

Carles Puigdemont - le opinioni non devono mai andare in carcere : Le opinioni non dovrebbero mai venire incarcerate. Ce lo ricordano plasticamente questi giorni, nei quali tutto il mondo celebra la storia di un uomo che fu crocefisso a causa delle idee che propagandava. Le opinioni non dovrebbero mai essere represse con lo strumento penale. Ogni potere costituito dovrebbe essere sufficientemente forte da combatterle, quando siano da combattersi, con le armi della cultura, dell’informazione, del dialogo, della ...

Arrestati i Mossos d’Esquadra che scortavano Carles Puigdemont : Rimane altissima la tensione in Catalunya. Il Parlamento di Barcellona ha approvato due mozioni per assicurare il diritto di Carles Puigdemont ad

Carles Puigdemont catturato grazie a un chip messo nella sua auto dai servizi segreti spagnoli : I servizi segreti spagnoli del Cni avevano collocato un chip geo-rivelatore nell'auto usata da Carles Puigdemont per rientrare dalla Finlandia in Belgio grazie al quale hanno potuto indicare alla polizia tedesca dove si trovasse il leader catalano, fermato domenica subito dopo avere attraversato il confine con la Danimarca. Fonti del Cni hanno inoltre confermato a Efe che 12 agenti dei servizi segreti spagnoli hanno seguito Puigdemont fino ad ...

Carles Puigdemont arrestato in Germania : : Carles Puigdemont, ex presidente della Catalogna, è stato arrestato in Germania mentre rientrava dalla Danimarca ed era diretto in Belgio. Il leader indipendentista catalano è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato il confine della Germania, intorno alle ore 11 di oggi, domenica 25 marzo. Subito dopo l’arresto, Puigdemont è stato trasferito presso il penitenziario di Neumünster, nel lander del Schleswig-Holstein, in ...

Barcellona. Scontri dopo l’arresto di Carles Puigdemont : Altissima tensione a Barcellona dove si sono registrati Scontri tra manifestanti e polizia. Gli Scontri sono avvenuti durante la protesta di

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont fermato della polizia tedesca : Carles Puigdemont è in stato di fermo da parte della polizia tedesca: L'ex presidente catalano aveva appena superato in auto il confine tra la Danimarca e la Germania. L'avvocato...

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont arrestato in Germania - aveva appena passato il confine : Lo riferisce un portavoce della polizia tedesca. L'ex presidente catalano, in esilio da ottobre, è stato arrestato sulla base di un mandato europeo spiccato su richiesta spagnola